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https://uz.sputniknews.ru/20220411/kazaxstan-otkryl-suxoputnuyu-granitsu-s-uzbekistanom-23893098.html
Казахстан открыл сухопутную границу с Узбекистаном
Казахстан открыл сухопутную границу с Узбекистаном
Данное решение приняли в ходе заседания Межведомственной комиссии на прошлой неделе.
2022-04-11T09:15+0500
2022-04-11T09:15+0500
общество
казахстан
граница
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Казахстан открыл сухопутные границы с Узбекистаном, а также Россией и Кыргызстаном. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции Казахстана. Об этом ведомство сообщило 6 апреля.Также Комиссия сняла ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиамаршрутами.Однако при пересечении границ необходимо предъявить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо паспорт вакцинации, признанный 2-мя государствами, уточняет ведомство.Напомним, ранее Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации, сообщила пресс-служба Санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.Читайте также:
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казахстан, граница

Казахстан открыл сухопутную границу с Узбекистаном

09:15 11.04.2022
© Фото: предоставлено пресс-службой МинтрансаВ Узбекистане совершен первый рейс поезда, который преодолел почти четыре тысячи километров
В Узбекистане совершен первый рейс поезда, который преодолел почти четыре тысячи километров - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса
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Данное решение приняли в ходе заседания Межведомственной комиссии на прошлой неделе.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Казахстан открыл сухопутные границы с Узбекистаном, а также Россией и Кыргызстаном. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции Казахстана. Об этом ведомство сообщило 6 апреля.
Также Комиссия сняла ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиамаршрутами.
Однако при пересечении границ необходимо предъявить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо паспорт вакцинации, признанный 2-мя государствами, уточняет ведомство.
Напомним, ранее Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации, сообщила пресс-служба Санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.
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