https://uz.sputniknews.ru/20220315/uzbekistan-vozobnovlyaet-avtobusnoe-soobschenie-s-kazaxstanom-23328731.html

Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном

Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном

Стороны обговаривают возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.

2022-03-15T08:01+0500

2022-03-15T08:01+0500

2022-03-15T08:01+0500

общество

казахстан

узбекистан

автобусы

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана сообщили о возобновлении автобусного сообщения с Казахстаном.Первые за два года пассажирские рейсы запустят уже завтра, 16 марта. Транспорт отправится по маршрутам Ташкент – Нур-Султан, Ташкент – Алматы, Ташкент – Кызылорда, Ташкент – Туркестан, Ташкент – Иргели, Чирчик – Шымкент и Чирчик – Алматы.Стороны обговаривают возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.Напомним, автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном было прервано чуть менее двух лет назад из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.Напомним, два месяца назад о своем намерении в полном объеме возобновить автобусное сообщение заявили узбекистанские и таджикистанские власти во время заседания совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.Читайте также:Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID >>Red Wings продолжит полеты в Узбекистан >>

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казахстан, узбекистан, автобусы