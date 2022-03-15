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Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном
Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном
Стороны обговаривают возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.
2022-03-15T08:01+0500
2022-03-15T08:01+0500
2022-03-15T08:01+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана сообщили о возобновлении автобусного сообщения с Казахстаном.Первые за два года пассажирские рейсы запустят уже завтра, 16 марта. Транспорт отправится по маршрутам Ташкент – Нур-Султан, Ташкент – Алматы, Ташкент – Кызылорда, Ташкент – Туркестан, Ташкент – Иргели, Чирчик – Шымкент и Чирчик – Алматы.Стороны обговаривают возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.Напомним, автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном было прервано чуть менее двух лет назад из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.Напомним, два месяца назад о своем намерении в полном объеме возобновить автобусное сообщение заявили узбекистанские и таджикистанские власти во время заседания совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.Читайте также:Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID >>Red Wings продолжит полеты в Узбекистан >>
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казахстан, узбекистан, автобусы
Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном
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Стороны обговаривают возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
В пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана сообщили
о возобновлении автобусного сообщения с Казахстаном.
Первые за два года пассажирские рейсы запустят уже завтра, 16 марта. Транспорт отправится по маршрутам Ташкент – Нур-Султан, Ташкент – Алматы, Ташкент – Кызылорда, Ташкент – Туркестан, Ташкент – Иргели, Чирчик – Шымкент и Чирчик – Алматы.
Стороны обговаривают возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.
Напомним, автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном было прервано чуть менее двух лет назад из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
Напомним, два месяца назад о своем намерении в полном объеме возобновить автобусное сообщение заявили
узбекистанские и таджикистанские власти во время заседания совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
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