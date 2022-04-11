https://uz.sputniknews.ru/20220411/lavrov-ili-u-borrelya-chto-to-lichnoe-ili-on-prosto-lyapnul-23909414.html

Лавров: или у Борреля что-то личное, или он просто "ляпнул"

Лавров: или у Борреля что-то личное, или он просто "ляпнул"

Глава МИД России назвал заявление Жозепа Борреля "из ряда вон выходящим".

2022-04-11T19:22+0500

2022-04-11T19:22+0500

2022-04-11T19:22+0500

россия

сергей лавров

жозеп боррель

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал из ряда вон выходящими заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стремиться разрешить конфликт на Украине военным путем.Напомним, 9 апреля Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал, что война на Украине "будет выиграна на поле боя", и напомнил о дополнительно выделенных Евросоюзом 500 млн евро на закупку оружия для Киева.Лавров подчеркнул, что заявление Борреля существенно меняет правила игры."Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил Сергей Лавров.Заявление Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав Евросоюз "отделом экономических сношений НАТО". Немедленной отставки Борреля потребовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление Борреля "безобразными" и "крайне опасными".Читайте также: Косачев назвал слова Борреля "безобразными"

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сергей лавров, жозеп боррель