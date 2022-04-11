https://uz.sputniknews.ru/20220411/lavrov-ili-u-borrelya-chto-to-lichnoe-ili-on-prosto-lyapnul-23909414.html
Лавров: или у Борреля что-то личное, или он просто "ляпнул"
Лавров: или у Борреля что-то личное, или он просто "ляпнул"
Глава МИД России назвал заявление Жозепа Борреля "из ряда вон выходящим".
2022-04-11T19:22+0500
2022-04-11T19:22+0500
2022-04-11T19:22+0500
россия
сергей лавров
жозеп боррель
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал из ряда вон выходящими заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стремиться разрешить конфликт на Украине военным путем.Напомним, 9 апреля Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал, что война на Украине "будет выиграна на поле боя", и напомнил о дополнительно выделенных Евросоюзом 500 млн евро на закупку оружия для Киева.Лавров подчеркнул, что заявление Борреля существенно меняет правила игры."Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил Сергей Лавров.Заявление Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав Евросоюз "отделом экономических сношений НАТО". Немедленной отставки Борреля потребовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление Борреля "безобразными" и "крайне опасными".Читайте также: Косачев назвал слова Борреля "безобразными"
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сергей лавров, жозеп боррель
Лавров: или у Борреля что-то личное, или он просто "ляпнул"
Глава МИД России назвал заявление Жозепа Борреля "из ряда вон выходящим".
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал из ряда вон выходящими заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стремиться разрешить конфликт на Украине военным путем.
Напомним, 9 апреля Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал
, что война на Украине "будет выиграна на поле боя", и напомнил о дополнительно выделенных Евросоюзом 500 млн евро на закупку оружия для Киева.
Лавров подчеркнул, что заявление Борреля существенно меняет правила игры.
"То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это меняет существенно правила игры. Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно 100 миллиардов евро на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил Сергей Лавров.
Заявление Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав Евросоюз "отделом экономических сношений НАТО". Немедленной отставки Борреля потребовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал
заявление Борреля "безобразными" и "крайне опасными".