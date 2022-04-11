https://uz.sputniknews.ru/20220411/radi-pobedy-nad-rossiey-germaniya-stavit-na-kon-svoyu-ekonomiku-23902781.html

Ради победы над Россией Германия ставит на кон свою экономику

Ради победы над Россией Германия ставит на кон свою экономику

Экономическая война Запада против России переходит в горячую фазу.

2022-04-11T15:20+0500

2022-04-11T15:20+0500

2022-04-11T15:20+0500

колумнисты

германия

экономика

запад

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22250987_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_fe514723a2a147c5bd305c8e6a436f43.jpg

Противники уже не притворяются партнерами. Про санкции честно говорят, что это такое же оружие, как стингеры и панцерфаусты. У нас открыто воруют деньги со счетов, дома в Европе и картины с выставок. С нетерпением поджидают очередного кровавого украинского фейка, чтобы приурочить к нему новое наступление.Вундерваффе в этой войне, экономическим аналогом "Большой Берты" должен был стать согласованный отказ стран ЕС покупать у нашей страны газ и нефть. Но тут что-то пошло не так. Легко отказываться от наших углеводородов американцам, у них своих хоть залейся. Энергодефицитная Европа в совершенно ином положении. Главные риски несет паровоз экономики ЕС — Германия.Он специально попросил журналистов газеты Guardian не упоминать в печати ни его фамилию, ни название фирмы. (Еще бы, такое мыслепреступление — усомниться в пользе антироссийских санкций.) Бизнесмен признался, что без российского газа, а также никеля и алюминия его столетняя фирма моментально обанкротится."День X" называют немцы тот момент, когда их страна перестанет получать российский газ. Пятьдесят миллиардов кубических метров газа в год для Германии, двести миллионов евро в день для России — такова цена вопроса. Но это лишь начало. Под угрозой оказалась вся промышленность Германии, а ведь именно она тянет вперед всю экономику Евросоюза.Поразительная ирония истории. Легендарные немецкие корпорации — Крупп и Тиссен, Бауэр и BASF — успешно богатели и на Первой, и на Второй мировой войне. Есть популярное мнение, что они поучаствовали в их разжигании — еще бы, такой бизнес. После очередного поражения немецкого государства все эти корпорации проводили небольшой ребрендинг, меняли топ-менеджеров и успешно продолжали свою деятельность. Человечество старалось не вспоминать, что из оружия, произведенного Круппом, убили миллионы советских солдат, а Бауэр финансировал опыты на людях в фашистских концлагерях. Это были так, мелочи жизни. Но никогда крупнейшие корпорации Германии не рисковали так, как сегодня, в экономической войне против России.Французы больше не верят в чудесаВ ФРГ разработано уже три плана действий на случай отключения поставок газа из России. В каждом из них приоритет по снабжению энергией закреплен за больницами и фармпроизводством. Дальше идут жилые дома — немцы будут мерзнуть ради Украины, но все-таки не до смерти. А вот бизнесу поставки газа перекроют раньше всех. Что из этого выйдет?Производства будут банкротиться, миллионы человек потеряют работу. Все это — на фоне галопирующих цен на энергию, продовольствие, аренду жилья. Вежливо выражаясь, крупнейшую экономику Европы ждет рецессия. "Честно говоря, — признается в интервью Guardian глава BASF Мартин Брудермюллер, — это может привести к худшему кризису со времен Второй мировой войны и покончить с нашим процветанием".Что ж, Россия вполне может применить тут свое вундерваффе и, не дожидаясь немцев, самостоятельно отрубить им газ. К этому уже призывают в Госдуме. Чем это обернется для Германии?Разумеется, разорившиеся предприниматели, потерявшие работу немцы вскоре выйдут на улицы. Там, однако, их будут поджидать украинские беженцы, которые объяснят, зачем им нужно голодать и мерзнуть. А если они не справятся, в дело вступят силовики. Полицейские собаки, водометы, слезоточивый газ — за последние годы в Европе натренировались разгонять любые, даже самые масштабные демонстрации. Протесты будут давить беспощадно, чтобы граждане и носа не высовывали на улицу.Ситуацию осложнит и неизбежный "осенний призыв" нелегалов из Африки и Азии. Столкнувшись с угрозой голода, они побегут в гостеприимную Европу, прежде всего в Германию. Значит, с ними тоже придется делиться — и продуктовыми талонами, и пособиями по безработице. А попробует бюргер против них протестовать — так ему сами же мигранты и наваляют. У них это просто.Какое-то время правительство ФРГ сможет заливать пламя народного гнева деньгами. Но печатный станок еще с 2020 года работает на полную мощность, инфляция в зоне евро и так бьет все рекорды. Во что превратится эта валюта через год?Понятно, что с немецких политиков спроса нет. Они четко выполняют команды из Вашингтона. Но почему же молчит легендарный немецкий бизнес, краса и гордость мировой экономики? Его капитаны уже сдали "Северный поток — 2", а сейчас лишь бормочут нечто невразумительное.Европа ликвидирует дипломатию. За ненадобностьюДело в том, что огромная часть немецких бизнесов имеет рынок сбыта в США. Манипулируя доступом на него, Вашингтон может требовать от германских капиталистов чего угодно — хоть убиться об стену. Это богатейший рынок мира, выгоды тут очевидны. Немцы могут, скрипя зубами, убраться из России, но потерять американского потребителя для многих смерти подобно.Еще одна надежда немцев на старинную поговорку "пока жирный сохнет, худой сдохнет". "Худым" тут назначена именно Россия. Расчет на то, что наша экономика сломается раньше, чем немецкая. Переориентация поставок углеводородов на других покупателей потребует огромных новых инвестиций. Рост цен и безработицы приведет к социальной турбулентности.В самых заманчивых немецких мриях Россия в результате экономической войны распадется на части, сдаст свой ядерный арсенал, и тогда вожделенный российский газ (а также нефть и никель, алюминий и алмазы) пойдет в Германию вообще "безвозмездно, то есть даром". Вот это внушительный трофей, за него стоит побороться! Померзнуть в домах, не мыться в душе, перейти с говядины на кузнечиков.Недаром же население Европы так долго дрессировали с помощью жуткой девочки Греты Тунберг. Помните все эти прекрасные проекты насчет есть два раза в день, мыться раз в неделю, жить в коливингах, ездить исключительно на велосипеде? Да-да, это та самая "Великая перезагрузка". Ее позиционировали как борьбу с глобальным потеплением. Сегодня выясняется, что это золотой миллиард натаскивали воевать с Россией.Это, на самом деле, очень депрессивно — приходить после работы в нетопленую квартиру и варить на ужин соевое мясо. Единственное, что может поддержать рядового бюргера в этих условиях, это ненависть к русским. Ее, по лучшим заветам доктора Геббельса, и накачивают сегодня европейские СМИ под присмотром европейских ТНК.Владельцы знаменитых немецких концернов, бросая в топку экономической войны своих сограждан, мечтают, как всегда, отсидеться за их спинами. Да, малый и средний бизнес ФРГ после отключения газа из России практически обречен. Но у корпораций иной запас прочности. У них в планах переложить рост расходов на своих потребителей. Но как долго они смогут поднимать ценники и не кончится ли это их полным разорением?В сущности, экономический "Сталинград", который разворачивается перед нами, это даже не противостояние стран, это конфликт двух ценностей. Условно говоря, воюют газ против доллара или ресурсы против валют.Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?Германия против России — химически чистый образчик такого противостояния. У России все отлично с ресурсами. Если надо, мы и прокормим, и обогреем себя сами. Да, без чего-то придется обойтись. Но в 2014 году, помнится, страшный стон стоял в стране насчет хамона. Ну и что? Прожили без хамона как-то? Посмотрим, как все пойдет дальше, но пока все штатно.В Германии экономика как раз та, которую нам выдавали за образец на протяжении последнего полувека, наверное. Высокие технологии, промпроизводство, сфера услуг, все прекрасно. Одна засада — мощнейший дефицит энергии. Поворот вентиля — и вся эта сложная, веками создававшаяся конструкция рухнет как карточный домик и потащит за собой экономики других стран Европы."Сталинград" — это, конечно, лишь метафора. Но сражения в экономической войне могут погубить еще больше людей, чем самые страшные битвы Второй мировой.Источник: РИА Новости

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

германия, экономика, запад, война