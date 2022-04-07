https://uz.sputniknews.ru/20220407/evropa-nanosit-dvoynoy-udar-po-rossii-chto-priletit-v-otvet-23830438.html

Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?

Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?

Совершенно неудивительно, что англосаксы — США и Великобритания — хотят, чтобы война на Украине шла как можно дольше.

2022-04-07T14:00+0500

2022-04-07T14:00+0500

2022-04-07T14:00+0500

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Они изначально были заинтересованы в том, чтобы устроить России "второй Афганистан", помешать нам вырвать Украину из западной цепи или хотя бы заставить нас заплатить за нее максимальную цену. Попутно они решают и вторую задачу — усиливают свое влияние на Европу, геополитически (мерами военными и экономическими, в том числе через поставки американского газа) ставя Старый Свет в еще более зависимое от себя положение. Европа в этой ситуации оказывается жертвой — но не мифической русской угрозы, а вполне конкретной англосаксонской игры.Если эту несложную комбинацию понимает весь мир — от далеких от Европы китайцев до арабов, то, казалось бы, и в самом ЕС должны как минимум терзаться смутными сомнениями на этот счет. То есть Евросоюз должен быть больше всех заинтересован в скорейшем завершении боевых действий на Украине — чтобы лишить англосаксов повода наращивать информационные атаки на поставки российских энергоносителей в ЕС и тем самым ослабить натяжение атлантического поводка.Завтра в Киев приедут лидеры ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Приедут, чтобы поддержать Украину в войне с Россией, причем поддержать не морально, а материально, то есть поставками оружия. Хотя в Евросоюзе заявляют, что стремятся избежать прямого конфликта с Россией, там все время подчеркивают, что не хотят поражения Украины и поэтому будут наращивать поставки вооружений Киеву. Но в чем смысл этих поставок? В Брюсселе верят в то, что Россия остановит операцию? Рассчитывают на победу Украины? Понятно, когда Штаты и Британия хотят, чтобы боевые действия шли как можно дольше, — им это выгодно. А чего хочет добиться Евросоюз?Жозеп Боррель в среду объяснял в Европарламенте, что ЕС небезразличен исход конфликта и поэтому он будет стремиться к урегулированию кризиса "как можно скорее, но не любой ценой":Нужно меньше аплодировать и больше помогать. Украинцы ожидают от нас новых поставок вооружений, и мы делаем это. <...> Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Такого рода конфликты выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника".То есть Евросоюз, по сути, открыто называет себя стороной конфликта, ведь он сначала объявил России тотальную экономическую войну, а теперь хочет нарастить поставки оружия Украине. При этом Боррель говорит, что "мы находимся в сложной ситуации баланса":"Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС — не военный союз, однако я считаю, что мы должны помочь Украине. Мы делаем все, что можем, но не переходя красных линий, чтобы конфликт не распространялся".Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так >>Естественно, прямого военного конфликта не хотят ни ЕС, ни Россия, потому что это будет война России и НАТО, то есть противников, обладающих ядерным оружием. Но поддерживать Украину ЕС не считает для себя зазорным — это же так, мелочь, всего лишь оружие.Понятно, что никакие европейские поставки не остановят ход российской военной операции. Во-первых, потому, что у европейцев нет возможности доставить тяжелую технику и авиацию в расположение украинской армии, туда, где идут основные бои, то есть в Донбасс. Во-вторых, и сама номенклатура поставок достаточно ограниченна — например, склады бундесвера не бесконечны, так что речь идет уже о закупках оружия специально для Украины.И хотя переломить ход военных действий все равно не удастся, европейские поставки могут затянуть агонию украинской армии, продлив ее сопротивление. России придется потратить больше сил и средств на уничтожение западной помощи ВСУ, но Москва не остановится на полпути. То есть цель России понятна — а вот цели ЕС вызывают вопросы.Если же европейцы не верят в это, стало быть, поставками оружия они преследуют ту же цель, что и англосаксы: просто затянуть боевые действия как можно дольше. Но тогда нужно вернуться к главному — для европейцев — вопросу. А зачем Европе долгая война на своих восточных границах?Она ей выгодна? Нет.Она делает ее сильнее? Нет, она ослабляет ее по всем параметрам.Она увеличивает ее зависимость от внешних сил? Да, однозначно — и все знают, кто эти внешние силы.Чем дольше будут идти боевые действия на Украине, тем больше Евросоюз будет превращаться в придаток НАТО. То есть атлантический проект полностью подомнет под себя проект континентальной Европы, а германо-французские амбиции по строительству единой Европы можно будет выбросить на свалку истории.За что Россия борется на Украине >>Россия в любом случае развернет Украину к себе — не потеряв, а усилив при этом свой вес в мире. Европа не только не удержит Украину в своей сфере влияния, но и принесет свое будущее на алтарь англосаксонских амбиций. Более того, эта жертва не будет оценена англосаксами, которые и так считают европейцев своими сателлитами. К тому же эта жертва не поможет и англосаксам удержать их разваливающийся глобальный проект.То есть Европа просто потеряет — сначала планы на освоение Украины (а они были — пусть и далеко не у всех) и все связи с Россией, потом нынешний уровень жизни, экономическую самостоятельность и геополитические амбиции. И не сможет больше даже мечтать о стратегической автономии. Что останется от веса Евросоюза в мире?Да и что будет с ним самим, с Евросоюзом — кто будет его цементировать в условиях постоянной конфронтации с Россией и холодной войны с Китаем? Да еще и с англосаксонской удавкой на европейской энергетике — в условиях экономического кризиса и снижения экспортного потенциала основных европейских экономик...Вот вопросы, на которые срочно нужно искать ответ руководству Евросоюза — в тот момент, когда оно делает ставку на затягивание войны на Украине, думая, что этим больно бьет по России. И не замечая, что тем самым затягивает веревку на собственной шее.Источник: РИА Новости

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

европа, украина, сша, великобритания