https://uz.sputniknews.ru/20220411/skolko-avtomobiley-kupili-uzbekistantsy-v-marte-23907915.html

Сколько автомобилей купили узбекистанцы в марте

Сколько автомобилей купили узбекистанцы в марте

Продажи новых авто в марте незначительно подросли, а на вторичном рынке продолжается сказываться отмена сборов при покупке.

2022-04-11T18:39+0500

2022-04-11T18:39+0500

2022-04-11T18:39+0500

общество

автомобиль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. За прошедший месяц в Узбекистане зарегистрирована продажа 112,1 тыс автомобилей, что на 102% больше по сравнению с мартом 2021 года, но на 12,7% ниже, чем в феврале текущего года. Такие цифры опубликовал Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).По результатам анализа, продажи новых авто в марте незначительно выросли, а на вторичный рынок продолжает оказывать влияние отмена сборов при покупке автомобилей. При этом тенденция роста в продаже машин на отечественном рынке сохраняется.Если в 2021 году на вторичном рынке в месяц продавали в среднем 40 тыс. автомобилей, то в марте текущего года эта цифра выросла до 84,7 тыс.В свою очередь количество автомобилей, приобретенных на первичном рынке, составило 27,5 тыс., увеличившись на 0,3% по сравнению с февралем. За год продажи авто выросли на 51%.По мнению специалистов центра, рост продаж, как и в прошлые месяцы, связан с отменой сборов при приобретении автомобилей.С 1 января 2022 года снизилась стоимость государственной регистрации автомашин, приобретаемых на вторичном рынке, и данная тенденция продолжила оказывать влияние и в марте, говорится в анализе ЦЭИР.Читайте также: Импорт автомобилей за год вырос почти в шесть раз

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автомобиль, узбекистан