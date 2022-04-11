https://uz.sputniknews.ru/20220411/za-informatsiyu-o-narushitelyax-budut-voznagrajdat-23897625.html
За информацию о нарушителях будут вознаграждать
За информацию о нарушителях будут вознаграждать
Фото- и видеоматериалы о правонарушениях надо отправлять через информационные системы.
2022-04-11T13:00+0500
2022-04-11T13:00+0500
2022-04-11T13:00+0500
общество
вознаграждение
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Граждан, отправивших фото- или видеосъемку нарушений в сфере объектов культурного наследия, а также причинения ущерба окружающей среде, будут поощрять.Правительство утвердило соответствующий порядок выплаты вознаграждений.Денежное вознаграждение выдается лицам за каждый подтвержденный случай, а нарушителям выписывается штраф. Размер выплаты гражданам, приславшим фото и видео с правонарушением:Фото- и видеоматериалы о правонарушениях в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования надо отправлять в Госкомэкологию через информационную систему "Эконазорат".А фото или видео о нарушениях прав на объекты культурного наследия можно напрвлять в Агентство по культурному наследию через информационную систему "Маданий мерос назорати".В материалах должно быть четко указано:Запрещено вносить какие-либо изменения в фото и видео.Полученные фото и видео рассматривает ответственный сотрудник в течение 15 рабочих дней и направляет в Министерство внутренних дел для установления личности нарушителя.Затем МВД рассматривает материалы, устанавливает нарушителя и в течение 10 рабочих дней отправляет их в Госкомэкологии или Агентство культурного наследия в зависимости от обстоятельств.Читайте также:Как в Узбекистане будут поощрять за содействие в выявлении коррупции
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вознаграждение, правонарушение
За информацию о нарушителях будут вознаграждать
Фото- и видеоматериалы о правонарушениях должны направляться через информационные системы "Эконазорат" и "Маданий мерос назорати".
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Граждан, отправивших фото- или видеосъемку нарушений в сфере объектов культурного наследия, а также причинения ущерба окружающей среде, будут поощрять.
Правительство утвердило соответствующий порядок
выплаты вознаграждений.
Денежное вознаграждение выдается лицам за каждый подтвержденный случай, а нарушителям выписывается штраф.
Размер выплаты гражданам, приславшим фото и видео с правонарушением:
о незаконных порубках, рубках, повреждении, уничтожении или перемещении деревьев, кустарников, других растений и саженцев - 1 БРВ (270 тысяч сумов);
об иных правонарушениях в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования - в размере 15% взысканного с нарушителя штрафа;
о нарушениях в области охраны и использования объектов материального культурного наследия - 1 БРВ (270 тыс. сум).
Фото- и видеоматериалы о правонарушениях в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования надо отправлять в Госкомэкологию через информационную систему "Эконазорат".
А фото или видео о нарушениях прав на объекты культурного наследия можно напрвлять в Агентство по культурному наследию через информационную систему "Маданий мерос назорати".
В материалах должно быть четко указано:
совершенное правонарушение;
сведения о правонарушителе (при наличии);
наименование объекта культурного наследия (за соответствующее правонарушение);
адрес, дата и время совершения правонарушения.
Запрещено вносить какие-либо изменения в фото и видео.
Полученные фото и видео рассматривает ответственный сотрудник в течение 15 рабочих дней и направляет в Министерство внутренних дел для установления личности нарушителя.
Затем МВД рассматривает материалы, устанавливает нарушителя и в течение 10 рабочих дней отправляет их в Госкомэкологии или Агентство культурного наследия в зависимости от обстоятельств.