https://uz.sputniknews.ru/20220412/bayden-snova-vse-naputal-trijdy-23931128.html
Байден снова все напутал. Трижды.
Байден снова все напутал. Трижды.
За день президент США трижды перепутал слова, выступая с официальными речами о назначениях и оружии.
2022-04-12T17:43+0500
2022-04-12T17:43+0500
2022-04-12T17:43+0500
в мире
сша
джо байден
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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Президент США Джо Байден снова отличился. Выступая с речью о новых правилах регулирования оружия частного производства, он перепутал слова "уголовное преследование" с "проституцией", сообщает РИА Новости.Объясняя необходимость контроля над оружием без серийных номеров, пожилой президент вместо "prosecution" (уголовное преследование) произнес "prostitution" (проституция).Ранее в этот же день президент сделал сразу две ошибки в одной речи. Объявляя о выдвижении кандидата на должность в администрации, он перепутал и название подразделения, в котором предстоит работать новому чиновнику, и имя самого кандидата.Байден номинировал бывшего прокурора Стива Деттельбаха на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Кандидатуру теперь должен утвердить сенат."Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал Байден. Вместо аббревиатуры ATF он произнес AFT (Американская федерация учителей).Это не первая оговорка американского президента. На прошлой неделе он запинался, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом Доме. Чуть ранее назвал жену своего предшественника Барака Обамы Мишель вице-президентом страны, а вице-президента Камалу Харрис – президентом.Джо Байден также неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Читайте также: Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории
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сша, джо байден
Байден снова все напутал. Трижды.
За день президент США трижды перепутал слова, выступая с официальными речами о назначениях и оружии.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik.
Президент США Джо Байден снова отличился. Выступая с речью о новых правилах регулирования оружия частного производства, он перепутал слова "уголовное преследование" с "проституцией", сообщает РИА Новости
.
Объясняя необходимость контроля над оружием без серийных номеров, пожилой президент вместо "prosecution" (уголовное преследование) произнес "prostitution" (проституция).
"Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции", — патетически воскликнул он, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.
Ранее в этот же день президент сделал сразу две ошибки в одной речи. Объявляя о выдвижении кандидата на должность в администрации, он перепутал и название подразделения, в котором предстоит работать новому чиновнику, и имя самого кандидата.
Байден номинировал бывшего прокурора Стива Деттельбаха на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Кандидатуру теперь должен утвердить сенат.
"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал Байден. Вместо аббревиатуры ATF он произнес AFT (Американская федерация учителей).
Это не первая оговорка американского президента. На прошлой неделе он запинался, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом Доме. Чуть ранее назвал жену своего предшественника Барака Обамы Мишель вице-президентом страны, а вице-президента Камалу Харрис – президентом.
Джо Байден также неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.