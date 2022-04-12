https://uz.sputniknews.ru/20220412/bayden-snova-vse-naputal-trijdy-23931128.html

Байден снова все напутал. Трижды.

Байден снова все напутал. Трижды.

За день президент США трижды перепутал слова, выступая с официальными речами о назначениях и оружии.

2022-04-12T17:43+0500

2022-04-12T17:43+0500

2022-04-12T17:43+0500

в мире

сша

джо байден

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Президент США Джо Байден снова отличился. Выступая с речью о новых правилах регулирования оружия частного производства, он перепутал слова "уголовное преследование" с "проституцией", сообщает РИА Новости.Объясняя необходимость контроля над оружием без серийных номеров, пожилой президент вместо "prosecution" (уголовное преследование) произнес "prostitution" (проституция).Ранее в этот же день президент сделал сразу две ошибки в одной речи. Объявляя о выдвижении кандидата на должность в администрации, он перепутал и название подразделения, в котором предстоит работать новому чиновнику, и имя самого кандидата.Байден номинировал бывшего прокурора Стива Деттельбаха на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Кандидатуру теперь должен утвердить сенат."Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал Байден. Вместо аббревиатуры ATF он произнес AFT (Американская федерация учителей).Это не первая оговорка американского президента. На прошлой неделе он запинался, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом Доме. Чуть ранее назвал жену своего предшественника Барака Обамы Мишель вице-президентом страны, а вице-президента Камалу Харрис – президентом.Джо Байден также неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Читайте также: Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории

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сша, джо байден