https://uz.sputniknews.ru/20220412/cenator-rasskazal-skolko-deneg-ssha-vydelili-na-biolaboratorii-na-ukraine-23926605.html

Cенатор рассказал, сколько денег США выделили на биолаборатории на Украине

Cенатор рассказал, сколько денег США выделили на биолаборатории на Украине

Финансирование биолабораторий производилось в рамках программы, организованной министерством обороны США.

2022-04-12T14:51+0500

2022-04-12T14:51+0500

2022-04-12T14:52+0500

россия

сша

биолаборатории

украина

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что за последние 10 лет на реализацию международных биологических проектов на Украине США выделили более $1,5 млрд.По словам Косачева, российская сторона обладает материалами, которые дают основания полагать, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России в обстановке полной секретности осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.Более того, стало известно, что министерство здравоохранения Украины отдало специальные распоряжения 24 февраля по "оперативной ликвидации хранящихся на биообъектах запасов опасных патогенов". Это подтверждает попытки зачистить следы биологической деятельности военного характера.Финансирование программ осуществлялось в рамках программы, организованной Министерством обороны США на период до 2024 года.Она носит название "Противодействие угрозам особо опасных патогенов на Украине" и реализуется через американскую компанию СН2М Hill и один из украинских научно-технологических центров.Также сенатор рассказал, что в ходе заседаний парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется заслушать "различных представителей и от МИД России, и военных экспертов, и биологов, и юристов, и многих других с учетом комплексного характера исследуемого вопроса".Вице-спикер Совета Федерации добавил, что комиссия будет регулярно предоставлять доклады о проделанной работе общественности.Читайте также:

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сша, биолаборатории, украина