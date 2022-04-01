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Минобороны России поделилось подробностями о роли сына Байдена на Украине
Минобороны России поделилось подробностями о роли сына Байдена на Украине
Российское военное ведомство подтвердило участие сына президента США Хантера Байдена в финансировании биолабораторий на Украине.
2022-04-01T11:28+0500
2022-04-01T11:28+0500
политика
министерство обороны россии
джо байден
украина
биолаборатории
сша
финансирование
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство обороны России обнародовало переписку сына действующего президента США Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по украинским биолабораториям. Об этом сообщает РИА Новости.Итоги анализа опубликованных материалов озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на брифинге."Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", — заявил он.Также Кириллов отметил, что наличие этих документов подтверждают и западные СМИ. По заявлению генерал-лейтенанта, переписка доказывает, что целью Пентагона были отнюдь не научные исследования.Начальник войск РХБЗ упомянул, что деятельность крупнейшей американской инжиниринговой компании Black and Veatch вызывала вопросы даже у представителей украинских спецслужб. Кириллов процитировал докладную записку 2017 года Управления службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области. В ней сказано, что Агентство по сокращению военной угрозы США (DTRA) намерено установить через Black and Veatch контроль над микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные различные инфекции.Кроме этого, в СБУ подчеркивали, что в связи с этим "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" в стране.Американская биотехнологическая компания Metabiota широко известна своими работами по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Министерство обороны США привлекало ее к моделированию эпидемиологической ситуации на территории СНГ, сообщил Кириллов.По данным российского военного ведомства, на Украине от лица Metabiota проводила работы вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мэри Гуттиери. Это подтверждается в переписке. В одном из писем вице-президент Гуттиери сообщала, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".Британское издание Daily Mail также писало о причастности сына главы Белого дома к деятельности украинских биолабораторий, ссылаясь на данные электронной почты с ноутбука Хантера Байдена.Министерство обороны России провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:
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министерство обороны россии, джо байден, украина, биолаборатории, сша, финансирование

Минобороны России поделилось подробностями о роли сына Байдена на Украине

11:28 01.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisHunter Biden waits for the start of the his father's, Vice President Joe Biden's, debate at Centre College in Danville, Ky.
Hunter Biden waits for the start of the his father's, Vice President Joe Biden's, debate at Centre College in Danville, Ky. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Российское военное ведомство подтвердило участие сына президента США Хантера Байдена в финансировании биолабораторий на Украине.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство обороны России обнародовало переписку сына действующего президента США Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по украинским биолабораториям. Об этом сообщает РИА Новости.
Итоги анализа опубликованных материалов озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на брифинге.
"Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", — заявил он.
Также Кириллов отметил, что наличие этих документов подтверждают и западные СМИ. По заявлению генерал-лейтенанта, переписка доказывает, что целью Пентагона были отнюдь не научные исследования.
Начальник войск РХБЗ упомянул, что деятельность крупнейшей американской инжиниринговой компании Black and Veatch вызывала вопросы даже у представителей украинских спецслужб. Кириллов процитировал докладную записку 2017 года Управления службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области. В ней сказано, что Агентство по сокращению военной угрозы США (DTRA) намерено установить через Black and Veatch контроль над микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные различные инфекции.
Кроме этого, в СБУ подчеркивали, что в связи с этим "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" в стране.
Американская биотехнологическая компания Metabiota широко известна своими работами по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Министерство обороны США привлекало ее к моделированию эпидемиологической ситуации на территории СНГ, сообщил Кириллов.
По данным российского военного ведомства, на Украине от лица Metabiota проводила работы вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мэри Гуттиери. Это подтверждается в переписке. В одном из писем вице-президент Гуттиери сообщала, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".
Британское издание Daily Mail также писало о причастности сына главы Белого дома к деятельности украинских биолабораторий, ссылаясь на данные электронной почты с ноутбука Хантера Байдена.
Министерство обороны России провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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