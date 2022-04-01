https://uz.sputniknews.ru/20220401/minoborony-rossii-podelilos-podrobnostyami-o-roli-syna-baydena-na-ukraine-23701062.html

Минобороны России поделилось подробностями о роли сына Байдена на Украине

Минобороны России поделилось подробностями о роли сына Байдена на Украине

Российское военное ведомство подтвердило участие сына президента США Хантера Байдена в финансировании биолабораторий на Украине.

2022-04-01T11:28+0500

2022-04-01T11:28+0500

2022-04-01T11:28+0500

политика

министерство обороны россии

джо байден

украина

биолаборатории

сша

финансирование

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство обороны России обнародовало переписку сына действующего президента США Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по украинским биолабораториям. Об этом сообщает РИА Новости.Итоги анализа опубликованных материалов озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на брифинге."Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", — заявил он.Также Кириллов отметил, что наличие этих документов подтверждают и западные СМИ. По заявлению генерал-лейтенанта, переписка доказывает, что целью Пентагона были отнюдь не научные исследования.Начальник войск РХБЗ упомянул, что деятельность крупнейшей американской инжиниринговой компании Black and Veatch вызывала вопросы даже у представителей украинских спецслужб. Кириллов процитировал докладную записку 2017 года Управления службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области. В ней сказано, что Агентство по сокращению военной угрозы США (DTRA) намерено установить через Black and Veatch контроль над микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные различные инфекции.Кроме этого, в СБУ подчеркивали, что в связи с этим "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" в стране.Американская биотехнологическая компания Metabiota широко известна своими работами по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Министерство обороны США привлекало ее к моделированию эпидемиологической ситуации на территории СНГ, сообщил Кириллов.По данным российского военного ведомства, на Украине от лица Metabiota проводила работы вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мэри Гуттиери. Это подтверждается в переписке. В одном из писем вице-президент Гуттиери сообщала, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".Британское издание Daily Mail также писало о причастности сына главы Белого дома к деятельности украинских биолабораторий, ссылаясь на данные электронной почты с ноутбука Хантера Байдена.Министерство обороны России провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:

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министерство обороны россии, джо байден, украина, биолаборатории, сша, финансирование