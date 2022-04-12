https://uz.sputniknews.ru/20220412/gasparyan-zachem-mir-obyavil-voynu-pushkinu-i-vsey-russkoy-kulture--video-23917618.html

Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видео

Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видео

Пока на одном конце Европы воюют с памятниками русским поэтам, на другом — решают отказаться от автомобильных номеров с буквой Z.

2022-04-12T09:41+0500

2022-04-12T09:41+0500

2022-04-12T09:41+0500

видео

александр пушкин

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Долго ли продлится этот маразм и есть ли способ его остановить? На этот и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян.Ранее ситуацию с дискриминацией России и всего русского на Западе прокомментировал президент Владимир Путин.По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели, например, Федор Достоевский.Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".Читайте также:

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александр пушкин, видео