https://uz.sputniknews.ru/20220412/gasparyan-zachem-mir-obyavil-voynu-pushkinu-i-vsey-russkoy-kulture--video-23917618.html
Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видео
Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видео
Пока на одном конце Европы воюют с памятниками русским поэтам, на другом — решают отказаться от автомобильных номеров с буквой Z.
2022-04-12T09:41+0500
2022-04-12T09:41+0500
2022-04-12T09:41+0500
видео
александр пушкин
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Долго ли продлится этот маразм и есть ли способ его остановить? На этот и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян.Ранее ситуацию с дискриминацией России и всего русского на Западе прокомментировал президент Владимир Путин.По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели, например, Федор Достоевский.Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".Читайте также:
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александр пушкин, видео
Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видео
Пока на одном конце Европы воюют с памятниками русским поэтам, на другом — решают отказаться от автомобильных номеров с буквой Z.
Долго ли продлится этот маразм и есть ли способ его остановить? На этот и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян.
Ранее ситуацию с дискриминацией России и всего русского на Западе прокомментировал президент Владимир Путин.
По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.
"Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ; говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит", — отметил глава государства.
Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели, например, Федор Достоевский.
Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".