https://uz.sputniknews.ru/20220412/mirziyoev-rasskazal-o-planax-po-razvitiyu-farmatsevtiki-23932514.html

Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики

Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики

На видеоселекторном совещании президент Узбекистана поставил цели по развитию отрасли, повышения количества производимых препаратов.

2022-04-12T18:16+0500

2022-04-12T18:16+0500

2022-04-12T19:02+0500

общество

мирзиёев

фармацевтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/09/23868181_0:5:1281:725_1920x0_80_0_0_5ff9c251f8f7a59bd126ad61b7ad8dde.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном развитию фармацевтической отрасли в республике, поставил цели по реформированию данной сферы, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.По данным Асадова, страна потребляет более 1,5 тыс. наименований фармацевтической продукции на сумму $1,6 млрд в год.Из них фармацевтические предприятия республики производят лишь 647 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Фармацевтическую продукцию на сумму около $1,2 млрд в год страна импортирует.Анализ показывает, что лишь 2-5% потребляемых в Кашкадарье, Сурхандарье, Хорезме, Бухаре и Фергане лекарств выпускают местные производители, сообщил пресс-секретарь.Глава государства дал поручения ряду государственных органов.Генеральная прокуратура получила задание усилить контроль за контрафактной и некачественной лекарственной продукцией;Министерству здравоохранения президент поручил формировать спрос и искать качественные отечественные лекарственные средства;Министерство финансов должно расширять участие местных производителей, вводя гарантированные государственные закупки;Министерство инвестиций и внешней торговли президент обязал увеличивать количество фармацевтических проектов.Ранее по поручению президента чиновники проводили встречи с представителями фармацевтических компаний. Предприниматели рассказали о ряде проблем и сложностей, таких как отсутствие системы гарантированных закупок, невозможность получить на практике 15% преференцию и другие."Если бы акимы области встретились с более чем 200 фармкомпаниями и подключились к этому вопросу, многие проблемы были бы решены на месте", — сказал президент на совещании.Необходимо усилить работу с проектами. Только в этом году фармацевтическое агентство и хокимы регионов должны запустить 34 проекта на сумму $80 млн.Всего за три года в этой сфере должны открыться шесть предприятий, общая стоимость проектов - $280 млн.Участники совещания определили меры, необходимые для поддержки местных фармацевтических компаний. В частности, соответствующие ведомства обновят перечень сырья, освобождаемого от налога на добавленную стоимость, Фонд прямых инвестиций будет участвовать в финансировании модернизации предприятий, а фармацевтическое агентство – оплачивать расходы на получение сертификата GMP.Президент также поручил увеличить производство лекарственных растений. К концу года в республике необходимо увеличить посевные площади лекарственных растений до 7,5 тысяч гектаров, а плантации шафрана увеличить вдвое.Кроме того, до 1 января 2025 года предприятия по переработке лекарственных растений освободят от уплаты ввозных пошлин на оборудование, запасные части и сырье, а при экспорте готовой продукции они смогут получить до 50% компенсации транспортных расходов. Производители смогут получить субсидию в размере 600 тыс. сумов на полив каждых 10 гектаров насаждений.Напомним, в начале февраля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере фармакологии.В Узбекистане за последнее время были созданы благоприятные условия для деятельности иностранных компаний в фармацевтическом секторе.В сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мирзиёев, фармацевтика