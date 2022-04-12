https://uz.sputniknews.ru/20220412/mirziyoev-rasskazal-o-planax-po-razvitiyu-farmatsevtiki-23932514.html
Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики
Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики
На видеоселекторном совещании президент Узбекистана поставил цели по развитию отрасли, повышения количества производимых препаратов.
2022-04-12T18:16+0500
2022-04-12T18:16+0500
2022-04-12T19:02+0500
общество
мирзиёев
фармацевтика
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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном развитию фармацевтической отрасли в республике, поставил цели по реформированию данной сферы, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.По данным Асадова, страна потребляет более 1,5 тыс. наименований фармацевтической продукции на сумму $1,6 млрд в год.Из них фармацевтические предприятия республики производят лишь 647 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Фармацевтическую продукцию на сумму около $1,2 млрд в год страна импортирует.Анализ показывает, что лишь 2-5% потребляемых в Кашкадарье, Сурхандарье, Хорезме, Бухаре и Фергане лекарств выпускают местные производители, сообщил пресс-секретарь.Глава государства дал поручения ряду государственных органов.Генеральная прокуратура получила задание усилить контроль за контрафактной и некачественной лекарственной продукцией;Министерству здравоохранения президент поручил формировать спрос и искать качественные отечественные лекарственные средства;Министерство финансов должно расширять участие местных производителей, вводя гарантированные государственные закупки;Министерство инвестиций и внешней торговли президент обязал увеличивать количество фармацевтических проектов.Ранее по поручению президента чиновники проводили встречи с представителями фармацевтических компаний. Предприниматели рассказали о ряде проблем и сложностей, таких как отсутствие системы гарантированных закупок, невозможность получить на практике 15% преференцию и другие."Если бы акимы области встретились с более чем 200 фармкомпаниями и подключились к этому вопросу, многие проблемы были бы решены на месте", — сказал президент на совещании.Необходимо усилить работу с проектами. Только в этом году фармацевтическое агентство и хокимы регионов должны запустить 34 проекта на сумму $80 млн.Всего за три года в этой сфере должны открыться шесть предприятий, общая стоимость проектов - $280 млн.Участники совещания определили меры, необходимые для поддержки местных фармацевтических компаний. В частности, соответствующие ведомства обновят перечень сырья, освобождаемого от налога на добавленную стоимость, Фонд прямых инвестиций будет участвовать в финансировании модернизации предприятий, а фармацевтическое агентство – оплачивать расходы на получение сертификата GMP.Президент также поручил увеличить производство лекарственных растений. К концу года в республике необходимо увеличить посевные площади лекарственных растений до 7,5 тысяч гектаров, а плантации шафрана увеличить вдвое.Кроме того, до 1 января 2025 года предприятия по переработке лекарственных растений освободят от уплаты ввозных пошлин на оборудование, запасные части и сырье, а при экспорте готовой продукции они смогут получить до 50% компенсации транспортных расходов. Производители смогут получить субсидию в размере 600 тыс. сумов на полив каждых 10 гектаров насаждений.Напомним, в начале февраля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере фармакологии.В Узбекистане за последнее время были созданы благоприятные условия для деятельности иностранных компаний в фармацевтическом секторе.В сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.
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мирзиёев, фармацевтика
Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики
18:16 12.04.2022 (обновлено: 19:02 12.04.2022)
На видеоселекторном совещании президент Узбекистана поставил цели по развитию отрасли, повышения количества производимых препаратов.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном развитию фармацевтической отрасли в республике, поставил цели по реформированию данной сферы, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале
.
"Мы должны принять кардинальные меры по увеличению количества производимых в стране лекарственных препаратов", — сказал президент на совещании.
По данным Асадова, страна потребляет более 1,5 тыс. наименований фармацевтической продукции на сумму $1,6 млрд в год.
Из них фармацевтические предприятия республики производят лишь 647 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Фармацевтическую продукцию на сумму около $1,2 млрд в год страна импортирует.
Анализ показывает, что лишь 2-5% потребляемых в Кашкадарье, Сурхандарье, Хорезме, Бухаре и Фергане лекарств выпускают местные производители, сообщил пресс-секретарь.
Глава государства дал поручения ряду государственных органов.
Генеральная прокуратура получила задание усилить контроль за контрафактной и некачественной лекарственной продукцией;
Министерству здравоохранения президент поручил формировать спрос и искать качественные отечественные лекарственные средства;
Министерство финансов должно расширять участие местных производителей, вводя гарантированные государственные закупки;
Министерство инвестиций и внешней торговли президент обязал увеличивать количество фармацевтических проектов.
Ранее по поручению президента чиновники проводили встречи с представителями фармацевтических компаний. Предприниматели рассказали о ряде проблем и сложностей, таких как отсутствие системы гарантированных закупок, невозможность получить на практике 15% преференцию и другие.
"Если бы акимы области встретились с более чем 200 фармкомпаниями и подключились к этому вопросу, многие проблемы были бы решены на месте", — сказал президент на совещании.
Необходимо усилить работу с проектами. Только в этом году фармацевтическое агентство и хокимы регионов должны запустить 34 проекта на сумму $80 млн.
Всего за три года в этой сфере должны открыться шесть предприятий, общая стоимость проектов - $280 млн.
Участники совещания определили меры, необходимые для поддержки местных фармацевтических компаний. В частности, соответствующие ведомства обновят перечень сырья, освобождаемого от налога на добавленную стоимость, Фонд прямых инвестиций будет участвовать в финансировании модернизации предприятий, а фармацевтическое агентство – оплачивать расходы на получение сертификата GMP.
Президент также поручил увеличить производство лекарственных растений. К концу года в республике необходимо увеличить посевные площади лекарственных растений до 7,5 тысяч гектаров, а плантации шафрана увеличить вдвое.
Кроме того, до 1 января 2025 года предприятия по переработке лекарственных растений освободят от уплаты ввозных пошлин на оборудование, запасные части и сырье, а при экспорте готовой продукции они смогут получить до 50% компенсации транспортных расходов. Производители смогут получить субсидию в размере 600 тыс. сумов на полив каждых 10 гектаров насаждений.
Напомним, в начале февраля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере фармакологии.
В Узбекистане за последнее время были созданы благоприятные условия для деятельности иностранных компаний в фармацевтическом секторе.
В сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.