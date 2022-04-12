https://uz.sputniknews.ru/20220412/prezident-oznakomilsya-s-planami-modernizatsii-dvux-sotsialnyx-sfer--foto-23916623.html

Президент ознакомился с планами модернизации двух социальных сфер — фото

Президент ознакомился с планами модернизации двух социальных сфер — фото

Глава государства подчеркнул необходимость расширения кругозора и повышения квалификации персонала аэропорта, сокращения времени обслуживания пассажиров.

2022-04-12T08:41+0500

2022-04-12T08:41+0500

2022-04-12T08:41+0500

общество

президент

модернизация

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в транспортной и коммунальной сферах. В частности, в соответствии с постановлением от 30 апреля 2021 года продолжится трансформация Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.По итогам прошлого года, через аэропорты страны перевезли 5,4 млн. пассажиров, 82 тыс. тонн грузов и увеличили объем услуг для иностранных авиакомпаний.Также ввели в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс Самаркандского международного аэропорта, реконструировали терминал №2 Ташкентского аэропорта, увеличив вдвое его пропускную способность, и обновили зал прилета аэропорта города Карши.Для продолжения модернизации разработали стратегию развития аэропортов до 2035 года и обсудили программу по ее реализации до 2026-го.Так, власти планируют развитие аэропорта Ташкента в качестве международного хаба, аэропорта Навои — грузового хаба, аэропортов Самарканда и Бухары — туристических хабов.Для удобства пассажиров и граждан Ферганской долины построят новый аэропорт, объединив Андижанское, Наманганское и Ферганское направления.Также власти рассмотрели генеральный план аэропорта "Ташкент-Восточный", проекты строительства новых пассажирских терминалов в аэропортах Бухары и Ургенча и обсудили вопросы по организации регионального лоукостера.Президент поручил расширить перечень и улучшить качество оказываемых в аэропортах услуг, обеспечить доступность цен.В ходе презентации также обсудили планы по модернизации и увеличению охвата системы теплоснабжения.Отмечается, что за последние четыре года в регионах построили 47 котельных и проложили около 80 км. теплосетей.До конца 2026 года планируют построить еще 172 котельных и 482 км. сетей, модернизировать 109 котельных и 543 км. сетей. Это увеличит охват централизованным теплоснабжением с 52 до 66%.Власти намерены оснастить ряд котельных когенерационными установками, что позволит вырабатывать электроэнергию наряду с теплом.Глава государства дал указания по цифровизации системы производства и потребления тепла, расширению государственно-частного партнерства в сфере и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения.Ранее Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам улучшения внутренних дорог, озеленения в рамках общенационального проекта "Яшил макон" и упрощения оказания государственных услуг.В ходе совещания президент утвердил новое направление по строительству дорог в стране и поручил увеличить до конца 2023 года количество оказываемых через центры госуслуг с 172 до 300.Читайте также:

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президент, модернизация