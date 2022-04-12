https://uz.sputniknews.ru/20220412/putin-nazval-proisxodyaschee-na-ukraine-tragediey-23933319.html

Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Путин рассказал Лукашенко о ходе спецоперации на Украине.

2022-04-12T19:41+0500

2022-04-12T19:41+0500

2022-04-12T19:41+0500

россия

владимир путин

украина

трагедия

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Во вторник главы двух государств приехали на космодром "Восточный" в Амурской области. Президенты России и Беларуси облетели территорию космодрома на вертолете, познакомились с ходом строительства, а также посмотрели стройплощадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара", передает радио Sputnik."Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине – это трагедия без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал – выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени – когда начнется", – цитирует Путина РИА Новости.По его мнению, Россия всегда относилась к Беларуси как к брату, и так было на протяжении всей многовековой совместной истории государств.Президент России подчеркнул, что диалог с киевскими властями состоялся во многом благодаря Лукашенко.Глава Беларуси в свою очередь сказал, что если бы РФ чуть-чуть опоздала со спецоперацией на Украине, то "по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям".Путин также отметил, что США готовы воевать до последнего украинца.Президент России назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также призвал людей, которые симпатизируют нацистам, наконец осознать, что Украина для Запада является просто средством достижения своих целей.Глава РФ также заявил, что "вводя многочисленные антироссийские санкции, Запад рассчитывал на блицкриг, но он не состоялся".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Путин заверил, что Россия возобновит лунную программу

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владимир путин, украина, трагедия, александр лукашенко