Путин заверил, что Россия возобновит лунную программу
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Российский и белорусский президенты в честь Дня космонавтики посетили космодром "Восточный".
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Несмотря на попытки помешать извне, Россия возобновит лунную программу, а также вернется к разработке технологий ядерной космической энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на космодроме "Восточный", сообщает РИА Новости.
Российкий лидер прилетел сюда вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств познакомились с ходом строительства на космодроме.
"Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
Речь идет о запуске автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".
"Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи", - сказал глава России.
В прошлом Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило примеры товарищества, смелости и воли, которые и сегодня нас вдохновляют, подчеркнул российский президент.
"Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
Путин также подчеркнул, что, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать России идти вперед, планы в космической сфере будут выполняться.
"Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед, несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне. Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы", - сказал.
На встрече на космодроме Восточный Владимир Путин вручил награды космонавтам:
Звания Героя Российской Федерации и почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" удостоен космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Сергей Прокопьев.
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.
Ранее мы сообщали, что власти Узбекистана договорились с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) об отправке граждан страны на работу на строительство космодрома Восточный.
На космодром будет направлена часть узбекистанцев, привлеченных на работу в Россию в рамках пилотного набора. Конкурсы среди граждан Узбекистана для работы на объектах ЦЭНКИ уже прошли в нескольких регионах страны.
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