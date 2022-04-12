https://uz.sputniknews.ru/20220412/putin-zaveril-chto-rossiya-vozobnovit-lunnuyu-programmu-23928136.html

Путин заверил, что Россия возобновит лунную программу

Путин заверил, что Россия возобновит лунную программу

Российский и белорусский президенты в честь Дня космонавтики посетили космодром "Восточный".

2022-04-12T15:50+0500

2022-04-12T15:50+0500

2022-04-12T15:50+0500

россия

владимир путин

космодром "восточный"

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Несмотря на попытки помешать извне, Россия возобновит лунную программу, а также вернется к разработке технологий ядерной космической энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на космодроме "Восточный", сообщает РИА Новости.Российкий лидер прилетел сюда вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств познакомились с ходом строительства на космодроме."Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.Речь идет о запуске автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".В прошлом Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило примеры товарищества, смелости и воли, которые и сегодня нас вдохновляют, подчеркнул российский президент."Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.Путин также подчеркнул, что, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать России идти вперед, планы в космической сфере будут выполняться.На встрече на космодроме Восточный Владимир Путин вручил награды космонавтам:Ранее мы сообщали, что власти Узбекистана договорились с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) об отправке граждан страны на работу на строительство космодрома Восточный.На космодром будет направлена часть узбекистанцев, привлеченных на работу в Россию в рамках пилотного набора. Конкурсы среди граждан Узбекистана для работы на объектах ЦЭНКИ уже прошли в нескольких регионах страны.Читайте также: Россия реанимирует уникальный проект в Узбекистане

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владимир путин, космодром "восточный"