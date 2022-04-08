https://uz.sputniknews.ru/20220408/rossiya-postroit-observatoriyu-v-uzbekistane--minobrnauki-rf-23856679.html

Россия реанимирует уникальный проект в Узбекистане

Россия реанимирует уникальный проект в Узбекистане

Россия построит обсерваторию в Узбекистане — Минобрнауки РФ

2022-04-08T15:30+0500

2022-04-08T15:30+0500

2022-04-08T17:00+0500

узбекистан

шос

минобрнауки россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23857625_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_4f05b5b16776dcf1627e23a7e4f52226.jpg

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Восьмого апреля в Ташкенте состоялось шестое Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем приняла участие и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова.Она в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik рассказала о планах сотрудничества с узбекскими коллегами.Одним из самых важных научных проектов, который в данный момент развивается с участием России является радиоастрономическая обсерватория на плато Суффа в Зааминском районе Джизакской области, рассказала Наталья Бачарова.Она напомнила, что в силу различных обстоятельств данный проект вот уже 25 лет вообще не реализовывался. При этом Бачарова считает, что подготовленный за достаточно короткий срок новый текст соглашения дает надежду, что наконец этот проект будет иметь практическую реализацию.Также Бачарова отметила сотрудничество в образовательной сфере. На сегодняшний день порядка 30 тысяч узбекистанских студентов обучаются в России, что, по ее мнению, подчёркивает большой интерес к российскому образованию. Она напомнила, что в Узбекистане действует самое большое количество филиалов российской вузов - 15.Помимо этого, Наталья Бачарова рассказала и о других проектах для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере образования. Один из них - "Летний университет", который в данный момент принимает студентов из Беларуси, но в планах охватить и другие страны СНГ."Будем приглашать студентов на короткие двухнедельные обучения для обмена опытом, решения совместных социальных проектов. Знакомство студентов и взаимосотрудничество двух стран всегда очень полезно. Такие программы позволяют не только обмениваться опытом и знаниями, но и устанавливать дружеские отношения, которые как правило остаются навсегда", - рассказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова.Справка:Уникальный радиотелескоп "Суффа" предназначен для приема сигналов из космоса в миллиметровом диапазоне длин волн. Сверхвысокое разрешение и чувствительность телескопа позволят детально исследовать множество звезд с планетными системами. Строительство 70-метрового радиотелескопа началось в далеком 1985 году, но после распада СССР был законсервировано.В 2018 году делегация в составе представителей Российской академии наук и Министерства науки и высшего образования России посетила Узбекистан. Тогда президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что проект "Суффа" - это вопрос науки, культуры и языка. По его мнению, "Суффа" должен стать "символом возрождения российско-узбекских связей".Читайте также:Абдурахманов предложил провести Цифровую ярмарку в рамках саммита ШОСУзбекистан к 2030 году должен войти в топ-50 стран — Абдурахманов

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, шос, минобрнауки россии