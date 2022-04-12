https://uz.sputniknews.ru/20220412/samolet-letevshiy-iz-minska-v-tashkent-ekstrenno-sel-iz-za-ugrozy-vzryva-23916438.html
Самолет, летевший из Минска в Ташкент, экстренно сел из-за угрозы взрыва
Самолет, летевший из Минска в Ташкент, экстренно сел из-за угрозы взрыва
Что случилось с рейсом, читайте в материале.
2022-04-12T08:22+0500
2022-04-12T08:22+0500
2022-04-12T08:22+0500
общество
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ташкент
минск
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В авиакомпании Uzbekistan Airways рассказали, что произошло с рейсом HY-710 Минск-Ташкент.Инцидент произошел накануне днем — лайнер вынужденно сел в московском аэропорту "Домодедово". Как сообщил РИА Новости авиаперевозчик, самолет посадили из-за анонимного сообщения о минировании. Однако угроза оказалась ложной.По данным источника, самолет вылетел из Минска, согласно расписанию. По его словам, в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна командир самолета принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту "Домодедово" для проверки и досмотра самолета.Информация о минировании воздушного судна не подтвердиласьЧитайте также:
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самолет, ташкент, минск, взрыв
Самолет, летевший из Минска в Ташкент, экстренно сел из-за угрозы взрыва
Инцидент произошел в понедельник днем. Все, что известно на данный момент, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В авиакомпании Uzbekistan Airways рассказали, что произошло с рейсом HY-710 Минск-Ташкент.
Инцидент произошел накануне днем — лайнер вынужденно сел в московском аэропорту "Домодедово".
Как сообщил РИА Новости
авиаперевозчик, самолет посадили из-за анонимного сообщения о минировании. Однако угроза оказалась ложной.
По данным источника, самолет вылетел из Минска, согласно расписанию.
"Во время нахождения судна А320 в воздушном пространстве России была разослана информация о закладке бомбы от анонимного адресата на e-mail адреса сотрудников UzAirways, а также в авиационные службы России и Беларуси", — сказал представитель авиакомпании.
По его словам, в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна командир самолета принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту "Домодедово" для проверки и досмотра самолета.
"На данный момент в установленном порядке проверили лайнер, пассажиров, их багаж, груз и почту", — добавили в UzAirways.
Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась