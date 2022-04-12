https://uz.sputniknews.ru/20220412/samolet-letevshiy-iz-minska-v-tashkent-ekstrenno-sel-iz-za-ugrozy-vzryva-23916438.html

Самолет, летевший из Минска в Ташкент, экстренно сел из-за угрозы взрыва

Самолет, летевший из Минска в Ташкент, экстренно сел из-за угрозы взрыва

Что случилось с рейсом, читайте в материале.

2022-04-12T08:22+0500

2022-04-12T08:22+0500

2022-04-12T08:22+0500

общество

самолет

ташкент

минск

взрыв

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В авиакомпании Uzbekistan Airways рассказали, что произошло с рейсом HY-710 Минск-Ташкент.Инцидент произошел накануне днем — лайнер вынужденно сел в московском аэропорту "Домодедово". Как сообщил РИА Новости авиаперевозчик, самолет посадили из-за анонимного сообщения о минировании. Однако угроза оказалась ложной.По данным источника, самолет вылетел из Минска, согласно расписанию. По его словам, в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна командир самолета принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту "Домодедово" для проверки и досмотра самолета.Информация о минировании воздушного судна не подтвердиласьЧитайте также:

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самолет, ташкент, минск, взрыв