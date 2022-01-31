https://uz.sputniknews.ru/20220131/pochemu-samolet-letevshiy-iz-moskvy-v-ferganu-sel-v-namangane-22460189.html

Самолет, летевший из Москвы в Фергану, сел в Намангане

Самолет, летевший из Москвы в Фергану, сел в Намангане

Что случилось с рейсом, читайте в материале.

2022-01-31T10:40+0500

2022-01-31T10:40+0500

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общество

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москва

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Фергану вынужденно сел в аэропорту Намангана.Инцидент произошел в понедельник утром.Такое решение экипаж принял из-за сильного тумана в аэропорту назначения. По его словам, всех 227 пассажиров рейса перевезут наземным транспортом из Намангана в Фергану.На обратный рейс в Москву людей доставят в ферганский аэропорт таким же способом. На днях еще одно ЧП произошло c лайнером, летевшим по маршруту Самарканд — Екатеринбург. Набрав высоту, самолет подал аварийный сигнал о технической неисправности.На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.Оказалось, что сработал датчик разгерметизации салона. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшегоЧитайте также:

фергана

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фергана, наманган, москва, самолет