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https://uz.sputniknews.ru/20220131/pochemu-samolet-letevshiy-iz-moskvy-v-ferganu-sel-v-namangane-22460189.html
Самолет, летевший из Москвы в Фергану, сел в Намангане
Самолет, летевший из Москвы в Фергану, сел в Намангане
Что случилось с рейсом, читайте в материале.
2022-01-31T10:40+0500
2022-01-31T11:05+0500
общество
фергана
наманган
москва
самолет
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Фергану вынужденно сел в аэропорту Намангана.Инцидент произошел в понедельник утром.Такое решение экипаж принял из-за сильного тумана в аэропорту назначения. По его словам, всех 227 пассажиров рейса перевезут наземным транспортом из Намангана в Фергану.На обратный рейс в Москву людей доставят в ферганский аэропорт таким же способом. На днях еще одно ЧП произошло c лайнером, летевшим по маршруту Самарканд — Екатеринбург. Набрав высоту, самолет подал аварийный сигнал о технической неисправности.На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.Оказалось, что сработал датчик разгерметизации салона. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшегоЧитайте также:
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фергана, наманган, москва, самолет

Самолет, летевший из Москвы в Фергану, сел в Намангане

10:40 31.01.2022 (обновлено: 11:05 31.01.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", архивное фото
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Что случилось с рейсом, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Фергану вынужденно сел в аэропорту Намангана.
Инцидент произошел в понедельник утром.
Такое решение экипаж принял из-за сильного тумана в аэропорту назначения.

"Рейс SVR8317 авиакомпании "Уральские авиалинии "Москва-Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 7.32", — сообщил РИА Новости представитель Uzbekistan Airports.

По его словам, всех 227 пассажиров рейса перевезут наземным транспортом из Намангана в Фергану.
На обратный рейс в Москву людей доставят в ферганский аэропорт таким же способом.
На днях еще одно ЧП произошло c лайнером, летевшим по маршруту Самарканд — Екатеринбург. Набрав высоту, самолет подал аварийный сигнал о технической неисправности.
На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.
Оказалось, что сработал датчик разгерметизации салона. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
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