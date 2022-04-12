https://uz.sputniknews.ru/20220412/torgovlya-produktami-i-tekstilem-kak-samara-sotrudnichaet-s-uzbekistanom-23930676.html
Торговля продуктами и текстилем: как Самара сотрудничает с Узбекистаном
Торговля продуктами и текстилем: как Самара сотрудничает с Узбекистаном
Руководитель российской делегации Наталья Катина рассказала о потенциале и инвестиционных возможностях крупного российского региона, а также о перспективных направлениях регионального сотрудничества.
2022-04-12T17:17+0500
2022-04-12T17:17+0500
2022-04-12T17:28+0500
общество
самарская область
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В Ташкенте прошла презентация потенциала Самарской области. О потенциале и перспективах регионального сотрудничества местным чиновникам и бизнесменам рассказала руководитель делегации, заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, сообщает корреспондент Sputnik .По ее словам, Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона.На фоне снижения внешнеторгового оборота Самарской области с большинством стран в кризисном 2020 году, объем торговли с Узбекистаном вырос на 19,7%, а благодаря росту поставок промышленного оборудования, жиров и масла растительного и животного происхождения, экспорт в республику в том же 2020 году вырос на 25,8%.В прошлом году Самарская область сохранила первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по экспорту в Узбекистан и первое место по общему объему товарооборота.Для обслуживания грузовых поставок между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан действуют два торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре. Это, по словам Катиной, вывело Самарскую область в лидеры среди регионов, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном.Центры также работают над созданием оптово-розничной сбытовой сети плодоовощной продукции Узбекистана в городах Самара и Тольятти. Эта сеть, по мнению главы делегации, может стать опорной точкой на пути следования "Агроэкспресса".Говоря о развитии взаимной торговли, Наталья Катина отмечает увеличение поставок продукции машиностроения (не только автомобилей, но и автокомпонентов, запасных частей, сельскохозяйственной техники для орошения и внесения удобрений), химической промышленности, алюминия и изделий из него.В свою очередь, Узбекистан может нарастить поставки фруктов, как свежих, так и переработанных - сушеных, сублимированных, замороженных.Помимо этого, развитие легкой промышленности Узбекистана позволяет рассчитывать на поставки качественной продукции, и не только тканей и пряжи, но и продуктов более глубокой переработки хлопка - готовых трикотажных и швейных изделий, подчеркнула Наталья Катина.Помимо проведения презентации в Ташкенте, в рамках экономической миссии российская делегация посетит Наманганскую, Ташкентскую и Самаркандскую области, а основой программы станут переговоры 29 российских организаций в сфере образования, здравоохранения, АПК, строительства и промышленности с 60 организациями Республики Узбекистан в формате B2B.Читайте также: Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности
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самарская область, узбекистан, ташкент
Торговля продуктами и текстилем: как Самара сотрудничает с Узбекистаном
17:17 12.04.2022 (обновлено: 17:28 12.04.2022)
Руководитель российской делегации Наталья Катина рассказала местным чиновникам и бизнесменам о потенциале и инвестиционных возможностях крупного российского региона, а также о перспективных направлениях регионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В Ташкенте прошла презентация потенциала Самарской области. О потенциале и перспективах регионального сотрудничества местным чиновникам и бизнесменам рассказала руководитель делегации, заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, сообщает корреспондент Sputnik .
По ее словам, Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона.
На фоне снижения внешнеторгового оборота Самарской области с большинством стран в кризисном 2020 году, объем торговли с Узбекистаном вырос на 19,7%, а благодаря росту поставок промышленного оборудования, жиров и масла растительного и животного происхождения, экспорт в республику в том же 2020 году вырос на 25,8%.
В прошлом году Самарская область сохранила первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по экспорту в Узбекистан и первое место по общему объему товарооборота.
"В целом, в последние 3 года растет взаимная торговля пищевой продукцией: из Самарской области увеличились поставки подсолнечного масла, хорошим спросом пользуются кондитерские изделия, продукты для здорового питания, напитки. Из Узбекистана растут поставки фруктов, орехов, сухофруктов, хлопчатобумажной ткани, постельного, туалетного и кухонного белья", - рассказала Катина.
Для обслуживания грузовых поставок между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан действуют два торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре. Это, по словам Катиной, вывело Самарскую область в лидеры среди регионов, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном.
Центры также работают над созданием оптово-розничной сбытовой сети плодоовощной продукции Узбекистана в городах Самара и Тольятти. Эта сеть, по мнению главы делегации, может стать опорной точкой на пути следования "Агроэкспресса".
Говоря о развитии взаимной торговли, Наталья Катина отмечает увеличение поставок продукции машиностроения (не только автомобилей, но и автокомпонентов, запасных частей, сельскохозяйственной техники для орошения и внесения удобрений), химической промышленности, алюминия и изделий из него.
В свою очередь, Узбекистан может нарастить поставки фруктов, как свежих, так и переработанных - сушеных, сублимированных, замороженных.
Помимо этого, развитие легкой промышленности Узбекистана позволяет рассчитывать на поставки качественной продукции, и не только тканей и пряжи, но и продуктов более глубокой переработки хлопка - готовых трикотажных и швейных изделий, подчеркнула Наталья Катина.
Помимо проведения презентации в Ташкенте, в рамках экономической миссии российская делегация посетит Наманганскую, Ташкентскую и Самаркандскую области, а основой программы станут переговоры 29 российских организаций в сфере образования, здравоохранения, АПК, строительства и промышленности с 60 организациями Республики Узбекистан в формате B2B.