https://uz.sputniknews.ru/20220412/prezentatsiya-biznes-missii-samarskoy-oblasti-v-tashkente--podrobnosti-23922761.html

Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности

Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности

Какие вопросы обсуждают на встрече с участием делегации Самарской области и бизнесменов Узбекистана – читайте в нашем материале.

2022-04-12T12:42+0500

2022-04-12T12:42+0500

2022-04-12T12:42+0500

экономика

самарская область

ташкент

делегация

бизнесмены

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Во вторник 12 апреля в гостинице "International Hotel Tashkent" проходит презентация потенциала Самарской области, на которой узбекистанские чиновники и бизнесмены смогут познакомиться с системой здравоохранения и образования, инвестиционными возможностями этого крупного российского региона, а также узнают о перспективных направлениях регионального сотрудничества.Как сообщает корреспондент Sputnik, в рамках мероприятия перед участниками выступил торговый представитель (торгпред) России в Узбекистане Константин Злыгостев.Помимо этого, торгпред России заявил, что такие экспозиции предоставляют лучшие возможности для выхода не только на рынок Узбекистана, но и на рынок Беларуси, Казахстана и Таджикистана соответственно.Также Злыгостев, обращаясь к делегации Самарской области, уточнил, какие именно вопросы интересуют российские компании в Узбекистане.Напоминаем: компании Самарской области уже реализуют проект по строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также:

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самарская область, ташкент, делегация, бизнесмены, узбекистан