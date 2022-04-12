https://uz.sputniknews.ru/20220412/prezentatsiya-biznes-missii-samarskoy-oblasti-v-tashkente--podrobnosti-23922761.html
Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности
Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности
Какие вопросы обсуждают на встрече с участием делегации Самарской области и бизнесменов Узбекистана – читайте в нашем материале.
2022-04-12T12:42+0500
2022-04-12T12:42+0500
2022-04-12T12:42+0500
экономика
самарская область
ташкент
делегация
бизнесмены
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Во вторник 12 апреля в гостинице "International Hotel Tashkent" проходит презентация потенциала Самарской области, на которой узбекистанские чиновники и бизнесмены смогут познакомиться с системой здравоохранения и образования, инвестиционными возможностями этого крупного российского региона, а также узнают о перспективных направлениях регионального сотрудничества.Как сообщает корреспондент Sputnik, в рамках мероприятия перед участниками выступил торговый представитель (торгпред) России в Узбекистане Константин Злыгостев.Помимо этого, торгпред России заявил, что такие экспозиции предоставляют лучшие возможности для выхода не только на рынок Узбекистана, но и на рынок Беларуси, Казахстана и Таджикистана соответственно.Также Злыгостев, обращаясь к делегации Самарской области, уточнил, какие именно вопросы интересуют российские компании в Узбекистане.Напоминаем: компании Самарской области уже реализуют проект по строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
самарская область, ташкент, делегация, бизнесмены, узбекистан
Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности
Какие вопросы обсуждают на встрече с участием делегации Самарской области и бизнесменов Узбекистана – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Во вторник 12 апреля в гостинице "International Hotel Tashkent" проходит презентация потенциала Самарской области, на которой узбекистанские чиновники и бизнесмены смогут познакомиться с системой здравоохранения и образования, инвестиционными возможностями этого крупного российского региона, а также узнают о перспективных направлениях регионального сотрудничества.
Как сообщает корреспондент Sputnik, в рамках мероприятия перед участниками выступил торговый представитель (торгпред) России в Узбекистане Константин Злыгостев.
"В рамках "Иннопром", помимо национальных экспозиций Узбекистана и Российской Федерации, планируются еще национальные экспозиции Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан", - рассказал корреспонденту Sputnik Константин Злыгостев.
Помимо этого, торгпред России заявил, что такие экспозиции предоставляют лучшие возможности для выхода не только на рынок Узбекистана, но и на рынок Беларуси, Казахстана и Таджикистана соответственно.
Также Злыгостев, обращаясь к делегации Самарской области, уточнил, какие именно вопросы интересуют российские компании в Узбекистане.
"Мы регулярно получаем вопросы бытового плана. Например, принимают ли платежную систему МИР карточки в Узбекистане? Да, принимают, вы можете расплатиться практически в любом отеле, ресторане. Она тесно связана с системой "UzPay", - подчеркнул российский торгпред.
Напоминаем: компании Самарской области уже реализуют проект по строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.