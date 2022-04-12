https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-rossii-snimut-otpechatki-u-3-5-mln-grajdan-eaes-23921612.html

МВД России снимет отпечатки у миллионов граждан ЕАЭС

МВД России снимет отпечатки у миллионов граждан ЕАЭС

Срок, за который въезжающие иностранцы должны пройти процедуру дактилоскопии, зависит от цели их визита, пояснили в МВД.

2022-04-12T11:58+0500

2022-04-12T11:58+0500

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россия

еаэс

иностранцы

отпечатки пальцев

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ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В России с конца прошлого года действуют новые правила для мигрантов. В соответствии с ними, МВД планирует взять отпечатки пальцев у 3-5 млн граждан Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости.Новые правила призваны уменьшить число нелегалов и улучшить раскрываемость преступлений в стране, а также упросить процедуры получения необходимых документов для долгосрочных мигрантов.Новые меры уже приносят плоды. По словам представителя МВД, в прошлом году благодаря идентификации по отпечаткам пальцев правоохранительные органы выявили около 20 тысяч людей, живущих по чужим документам. Это каждый 50-й среди тех, у кого взяли отпечатки.По новым правилам, иностранцев обязали фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в течение 90 дней с момента въезда, если они собираются находиться в стране более чем 90 суток. Трудовым мигрантам важно пройти дактилоскопию в течение 30 дней или при получении документов на работу. Для этого им надо лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.Кроме того, иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний на территории страны. Медицинские справки необходимо также сдать в МВД.Читайте также: В России начали действовать новые правила для мигрантов

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еаэс, иностранцы, отпечатки пальцев