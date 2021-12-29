https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-rossii-nachali-deystvovat-novye-pravila-dlya-migrantov-22001689.html
В России начали действовать новые правила для мигрантов
В России начали действовать новые правила для мигрантов
Нововведения коснутся иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 суток.
2021-12-29T13:34+0500
2021-12-29T13:34+0500
2021-12-29T13:38+0500
миграция
узбекистанцы
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В России начали действовать новые правила для трудовых и долгосрочных мигрантов, передает РИА Новости. Иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний на территории страны. К тому же все медицинские справки теперь им необходимо предоставить в МВД в течение трех месяцев. Документы будут действительны в течение года, потом тесты нужно делать повторно. Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России >>Кроме того, иностранцев обязали фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в течение 90 дней с момента въезда, если они собираются находиться в стране более чем 90 суток. Трудовым мигрантам важно пройти дактилоскопию в течение 30 дней или при получении документов на работу. Для этого им надо лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. Отмечается, что документы о сдаче биометрии по возможности начнут выдавать в виде карты с чипом. На цифровом носителе будут записаны имя, дата рождения, пол, гражданство и данные паспорта, а также фото и изображение отпечатков пальцев. Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам >>Трудовые патенты мигрантам тоже начнут выдавать в виде карт с электронным чипом с биометрическими данными. На лицевой стороне будут записаны личные данные: фото владельца, его имя, дата рождения, гражданство, номер паспорта и профессия, а на обратной - регион работы, место и дата выдачи патента. В чипе планируется разместить биометрические данные владельца: электронное изображение лица и отпечатков пальцев. Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов >>Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев >>
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узбекистанцы, трудовые мигранты
В России начали действовать новые правила для мигрантов
13:34 29.12.2021 (обновлено: 13:38 29.12.2021)
Нововведения затронут иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 суток.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
В России начали действовать новые правила для трудовых и долгосрочных мигрантов, передает
РИА Новости.
Иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний на территории страны.
К тому же все медицинские справки теперь им необходимо предоставить в МВД в течение трех месяцев. Документы будут действительны в течение года, потом тесты нужно делать повторно.
Кроме того, иностранцев обязали фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в течение 90 дней с момента въезда, если они собираются находиться в стране более чем 90 суток. Трудовым мигрантам важно пройти дактилоскопию в течение 30 дней или при получении документов на работу. Для этого им надо лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.
Отмечается, что документы о сдаче биометрии по возможности начнут выдавать в виде карты с чипом. На цифровом носителе будут записаны имя, дата рождения, пол, гражданство и данные паспорта, а также фото и изображение отпечатков пальцев.
Трудовые патенты мигрантам тоже начнут выдавать в виде карт с электронным чипом с биометрическими данными. На лицевой стороне будут записаны личные данные: фото владельца, его имя, дата рождения, гражданство, номер паспорта и профессия, а на обратной - регион работы, место и дата выдачи патента. В чипе планируется разместить биометрические данные владельца: электронное изображение лица и отпечатков пальцев.