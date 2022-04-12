https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-sisteme-zdravooxraneniya-proizoydut-izmeneniya-ukaz-prezidenta-23917782.html

В системе здравоохранения произойдут изменения: указ президента

В системе здравоохранения произойдут изменения: указ президента

Новые правила въезда иностранных врачей в страну, льготы частным клиникам, новая система подготовки кадров. Подробнее об этом — в материале.

2022-04-12T09:58+0500

2022-04-12T09:58+0500

2022-04-12T09:58+0500

общество

президент

здравоохранение

изменения

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане реформируют систему здравоохранения: власти разработали новые меры по поддержке медработников и развитию частного сектора в медицине. Это следует из указа президента Шавката Мирзиёева. Облегчен въезд иностранных врачей и гражданДля иностранных врачей, не входящих в категорию высококвалифицированных и квалифицированных специалистов, размер сбора за выдачу подтверждения на право осуществления трудовой деятельности в Узбекистане, уменьшат в шесть раз — до пятикратного размера БРВ. Зарубежным врачам, прибывающим на короткий срок (до одного месяца) в целях выполнения диагностических и лечебных процедур, обмена опытом, получать подтверждение на право осуществления трудовой деятельности не нужно.Кроме того отменяются:При этом учет прибывающих осуществляется в электронной форме через автоматизированную программу.Льготы частным клиникамВласти продлили до 1 января 2025 года срок действия таможенных льгот на новое медицинское оборудование, комплектующие изделия, запасные части, ввозимые юрлицами, в том числе по договорам лизинга.Также от налога на добавленную стоимость при ввозе в Узбекистан освобождаются запчасти медицинского оборудования и изделия, а также расходные материалы в медицинских целях по перечням.Меняется система подготовки кадровВ негосударственных медорганизациях создадут клиническую базу медицинских вузов, а также будут проводить повышение квалификации и переподготовку врачей и медсестер.Срок трудового стажа, требуемого для получения квалификационной категории сократят: для работников без категории — 3 года, первой категории — 5 лет, высшей категории — 7 лет.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, здравоохранение, изменения