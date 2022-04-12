https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-tashkente-sostoyalas-konferentsiya-posvyaschennaya-naslediyu-amira-temura-23920030.html

В Ташкенте состоялась конференция, посвященная наследию Амира Темура

В Ташкенте состоялась конференция, посвященная наследию Амира Темура

Принципы из "Уложений" Амира Темура актуальны по сей день и представляют большой интерес как для государственных деятелей, так и специалистам, изучающим стратегию и тактику.

2022-04-12T10:42+0500

2022-04-12T10:42+0500

2022-04-12T10:42+0500

культура

амир темур

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik.В Государственном музее истории Темуридов состоялась международная конференция, посвященная 686-летию великого полководца и государственного деятеля Амира Темура.В мероприятии приняли участие историки, востоковеды-филологи, исследователи точных наук, а также деятели культуры из Узбекистана, России, Кыргызстана и Польши.Гости заслушали доклады о деятельности Амира Темура и о роли, которую сыграло его наследие в военном искусстве, дипломатии, формировании уклада общества и развитии письменности.Также состоялась официальная презентация монографии доктора экономических наук, профессора политической экономии Владимира Квинта. Монография "Стратегическое лидерство Амира Темура: комментарии к "Уложению" была представлена автором лично.Помимо прочего, на мероприятии присутствовали президент Академии наук Узбекистана академик Бехзод Юлдшев, доктор исторических наук, профессор, академик Дилором Юсупова, директор Государственного музея истории Темуридов Хуршид Файзиев и другие ученые. Они обсудили связь поколений и влияние наследия Амира Темура на мировой эволюционный прогресс.После официальной части конференции для гостей провели экскурсию по выставочным залам музея.Известно, что в апреле этого года презентация книги-исследования Квинта состоялась и в Московском государственном университете.В своей работе автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Тимура. По его мнению, они способны повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного, военного и хозяйственного управления.Напоминаем: на днях в Узбекистане широко отпраздновали 686-летие великого полководца.Амир Темур, известный также как Тамерлан (от иранск. Темур Лянг – "хромой Тимур") родился 9 апреля 1336 года. С тюркского языка имя Темур переводится как "железный", что во многом повлияло на волевой характер правителя, завоевавшего обширные территории. Известно, что он основал единое государство со столицей в Самарканде.

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амир темур, ташкент