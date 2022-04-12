https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-tomske-obnarujili-kontrabandu-lesa-v-uzbekistan-na-9-mln-rubley-23924537.html

В Томске обнаружили контрабанду леса в Узбекистан на 9 млн рублей

В Томске обнаружили контрабанду леса в Узбекистан на 9 млн рублей

В документах на лесоматериалы, вывезенные через границу Таможенного союза, указали недостоверные сведения о производителе товара и основаниях для экспорта.

2022-04-12T14:02+0500

2022-04-12T14:02+0500

2022-04-12T14:49+0500

происшествия

еаэс

узбекистан

контрабанда

лес

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Томске возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов в Узбекистан на сумму более 9 млн рублей, сообщает РИА Новости. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, правонарушение обнаружили в ходе прокурорской проверки.Проверка показала, что с апреля по август 2021 года от имени фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Узбекистан незаконно вывезли лес хвойных пород на общую сумму более 9 миллионов рублей.В документах на лесоматериалы были указаны недостоверные сведения о производителе товара и основаниях экспорта, уточнили в прокуратуре.Читайте также: Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане — видео

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