https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-tomske-obnarujili-kontrabandu-lesa-v-uzbekistan-na-9-mln-rubley-23924537.html
В Томске обнаружили контрабанду леса в Узбекистан на 9 млн рублей
В Томске обнаружили контрабанду леса в Узбекистан на 9 млн рублей
В документах на лесоматериалы, вывезенные через границу Таможенного союза, указали недостоверные сведения о производителе товара и основаниях для экспорта.
2022-04-12T14:02+0500
2022-04-12T14:02+0500
2022-04-12T14:49+0500
происшествия
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узбекистан
контрабанда
лес
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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Томске возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов в Узбекистан на сумму более 9 млн рублей, сообщает РИА Новости. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, правонарушение обнаружили в ходе прокурорской проверки.Проверка показала, что с апреля по август 2021 года от имени фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Узбекистан незаконно вывезли лес хвойных пород на общую сумму более 9 миллионов рублей.В документах на лесоматериалы были указаны недостоверные сведения о производителе товара и основаниях экспорта, уточнили в прокуратуре.Читайте также: Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане — видео
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В Томске обнаружили контрабанду леса в Узбекистан на 9 млн рублей
14:02 12.04.2022 (обновлено: 14:49 12.04.2022)
В документах на лесоматериалы, вывезенные через границу Таможенного союза, указали недостоверные сведения о производителе товара и основаниях для экспорта.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Томске возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов в Узбекистан на сумму более 9 млн рублей, сообщает РИА Новости.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, правонарушение обнаружили в ходе прокурорской проверки.
"По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере)", - сообщает прокуратура.
Проверка показала, что с апреля по август 2021 года от имени фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Узбекистан незаконно вывезли лес хвойных пород на общую сумму более 9 миллионов рублей.
В документах на лесоматериалы были указаны недостоверные сведения о производителе товара и основаниях экспорта, уточнили в прокуратуре.