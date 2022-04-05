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Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане - видео
Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане - видео
В Актюбинской области Казахстана вахтовики позвонили работодателю с крыши автобусов с просьбой их спасти.
2022-04-05T13:00+0500
2022-04-05T13:09+0500
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники казахстанской компании "КазМунайГаз Труб Сервис" просидели на крыше автобуса посередине реки Жем около двух часов. Затем их спас работодатель на спецтехнике. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местное издание.Утром 4 апреля работники казахстанской компании возвращались коротким путем с вахты домой в Атырау по покрытой льдом реке Жем. Однако лед под весом автобусов начал проваливаться.Лед начал опускаться, когда вахтовики уже добрались до середины реки. Автобусы встали и начали быстро заполняться водой. Через люки людям удалось выбраться на крышу, после чего они позвонили своему начальству и попросили помощи.Почти 25 человек просидели на крышах автобусов среди бурного речного потока с 8 до 10 часов утра. Позднее прибыл работодатель пострадавших на спецтехнике, который и помог им выбраться из воды.Место происшествия расположено в 200 км от райцентра, поэтому ни акимат (мэрия), ни департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) не прибыли на помощь буровикам.Известно, что автобусы можно будет извлечь из воды только спустя 10-2- дней, когда уровень воды в реке спадет.Читайте также:
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казахстан

Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане - видео

13:00 05.04.2022 (обновлено: 13:09 05.04.2022)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтофургон едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей в Новоселовском районе Красноярского края.
Автофургон едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей в Новоселовском районе Красноярского края. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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В Актюбинской области Казахстана вахтовики позвонили работодателю с крыши автобусов с просьбой их спасти.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники казахстанской компании "КазМунайГаз Труб Сервис" просидели на крыше автобуса посередине реки Жем около двух часов. Затем их спас работодатель на спецтехнике. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местное издание.
Утром 4 апреля работники казахстанской компании возвращались коротким путем с вахты домой в Атырау по покрытой льдом реке Жем. Однако лед под весом автобусов начал проваливаться.

"Рано утром бурильщики ехали на двух автобусах домой. Их предупреждали о начале паводка, но они поехали той же дорогой, по которой двигались зимой – через речку Жем", - сообщил аким (мэр) Жаркамыссокого сельского округа Байганинского района Актюбинской области Асылхан Жубаналин.

Лед начал опускаться, когда вахтовики уже добрались до середины реки. Автобусы встали и начали быстро заполняться водой. Через люки людям удалось выбраться на крышу, после чего они позвонили своему начальству и попросили помощи.
Почти 25 человек просидели на крышах автобусов среди бурного речного потока с 8 до 10 часов утра. Позднее прибыл работодатель пострадавших на спецтехнике, который и помог им выбраться из воды.
Место происшествия расположено в 200 км от райцентра, поэтому ни акимат (мэрия), ни департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) не прибыли на помощь буровикам.

"Вахтовикам сказали никуда не ездить, они взяли и поехали! Что поделаешь, раз они такие недальновидные?! Они видели, что весна, идет ледоход, и решили прямо поехать. Хотя конкретно было указание, все организации предупредили письменно, что с такого-то периода ездить нельзя", - рассказал начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов.

Известно, что автобусы можно будет извлечь из воды только спустя 10-2- дней, когда уровень воды в реке спадет.
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