https://uz.sputniknews.ru/20220405/vaxtoviki-zastryali-na-kryshe-avtobusa-v-kazaxstane-23778585.html

Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане - видео

Вахтовики застряли на крыше автобуса в Казахстане - видео

В Актюбинской области Казахстана вахтовики позвонили работодателю с крыши автобусов с просьбой их спасти.

2022-04-05T13:00+0500

2022-04-05T13:00+0500

2022-04-05T13:09+0500

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казахстан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники казахстанской компании "КазМунайГаз Труб Сервис" просидели на крыше автобуса посередине реки Жем около двух часов. Затем их спас работодатель на спецтехнике. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местное издание.Утром 4 апреля работники казахстанской компании возвращались коротким путем с вахты домой в Атырау по покрытой льдом реке Жем. Однако лед под весом автобусов начал проваливаться.Лед начал опускаться, когда вахтовики уже добрались до середины реки. Автобусы встали и начали быстро заполняться водой. Через люки людям удалось выбраться на крышу, после чего они позвонили своему начальству и попросили помощи.Почти 25 человек просидели на крышах автобусов среди бурного речного потока с 8 до 10 часов утра. Позднее прибыл работодатель пострадавших на спецтехнике, который и помог им выбраться из воды.Место происшествия расположено в 200 км от райцентра, поэтому ни акимат (мэрия), ни департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) не прибыли на помощь буровикам.Известно, что автобусы можно будет извлечь из воды только спустя 10-2- дней, когда уровень воды в реке спадет.Читайте также:

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