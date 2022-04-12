https://uz.sputniknews.ru/20220412/video-kak-rossiyskie-ivl-dali-shans-uzbekistanu-pobedit-covid-23927976.html

Видео: как российские ИВЛ дали шанс Узбекистану победить COVID

Видео: как российские ИВЛ дали шанс Узбекистану победить COVID

Россия в разгар пандемии направила в Узбекистан по меньшей мере 500 приборов.

2022-04-12T16:23+0500

2022-04-12T16:23+0500

2022-04-12T16:23+0500

общество

аппараты ивл

пандемия

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В "Узэкспоцентре" стартовала международная выставка "Здравоохранение TIHE-2022".Участниками стали 150 компаний, в том числе российских. Они представили оборудование для клиник и лабораторий, а также лекарственные препараты и медицинские изделия. Некоторые из них Россия отправляла в качестве помощи союзным странам в разгар пандемии COVID-19. Так, например, Узбекистану страна поставила в том числе аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Глава отдела продаж медицинской техники Уральского приборостроительный завод Александр Тельных рассказал корреспонденту Sputnik, как предприятие помогало Узбекистану в борьбе с коронавирусом при помощи аппаратов ИВЛ.В том числе 500 приборов были отправлены в Узбекистан, "как одной из дружественных для России стран", добавил он.По мнению Тельных, это очень помогло республике.Читайте также:

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аппараты ивл, пандемия