https://uz.sputniknews.ru/20220412/zapad-pytaetsya-nastroit-lyudey-v-uzbekistane-protiv-rossii-udaetsya-ploxo-23937671.html

Запад пытается настроить людей в Узбекистане против России. Удается плохо

Запад пытается настроить людей в Узбекистане против России. Удается плохо

Почему посольства западных стран в Узбекистане вдруг стали публиковать в основном антироссийскую информацию, а не материалы о своей непосредственной работе в стране и как это связано с теорией пропаганды – в обзоре Sputnik.

2022-04-12T22:30+0500

2022-04-12T22:30+0500

2022-04-12T23:21+0500

общество

запад

узбекистан

посольство

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Согласно словарю Брокгауза и Ефрона, посольство – это дипломатическое представительство высшего уровня. Однако, судя по публикациям на сайтах посольств ряда западных стран в Узбекистане, а также их страницах в социальных сетях, о прилагательном "дипломатический" явно можно забыть. Ведь оно (согласно Оксфордскому словарю) означает "искусный и тонкий в отношениях с другими".А о тонкости в данном случае и речи не идет – львиная доля контента западных ведомств, функционирующих в Узбекистане, посвящена обвинениям в адрес России в связи со спецоперацией на Донбассе.Насколько корректны подобные публикации в Узбекистане, нейтральной стране, которая сотрудничает и с Россией, и с Украиной, корреспондент Sputnik уточнил у экспертов.Точка отсчетаНачало яростной антироссийской пропаганде положило посольство Украины в Узбекистане. В начале марта этого года посол Николай Дорошенко требовал остановить в Узбекистане трансляцию российских каналов. А несколько недель спустя и вовсе направил ноту в Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.В своем послании Дорошенко заявил, что украинское диппредставительство разрывает отношение с местным центром соотечественников "Славутич", поскольку его лидер Владимир Бойко занимает "антиукраинскую позицию".В чем выражалась эта позиция? В том, что Бойко… "праздновал Масленицу вместе с руководством дипломатической миссии" РФ.Рядовые узбекистанцы Николая Дорошенко не поняли и стали негативно реагировать на его слова в соцсетях. Пользователи отмечали, что Дорошенко – не гражданин Узбекистана, в отличие от Бойко, а значит, он не имеет никакого права навязывать свою точку зрения народу республики, которая, к слову, является многонациональной.Дружба народов считается основой единства Узбекистана, а значит, слова Дорошенко противоречат Конституции государства, сочли обыватели. И действительно, согласно статье 4 Конституции Узбекистана, республика "обеспечивает уважительное отношение ко всем языкам и традициям народностей, проживающих на ее территории".Внезапный выпад ТорлотаЗатем эстафету перехватил посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот. В интервью журналисту Кириллу Альтману он заявил, что Узбекистану необходимо выработать подход к вопросу о присоединении к санкциям против России.Торлот отметил достижения Узбекистана в области свободы слова, но на вопрос ведущего, почему страны Запада блокируют российские СМИ и освещают ситуацию лишь с одной стороны, ответил:"Россия — это особый случай".Ранее это высказывание агентству Sputnik Узбекистан уже комментировал политолог, директор центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиер Эргашев.И публичная реакция была. По словам Эргашева, центр "Ma’no" отслеживал, какие комментарии и отзывы на это интервью дают пользователи социальных сетей. Среди них было много резких высказываний. Например:GrechnevЯвно не этому послу решать и обозначать критерии – что есть свободное и передовое общество. И не его стране диктовать, что и как делать другим странам. Они (англосаксы) себя уже неоднократно проявили на протяжении истории. Лучше пока от этого никому не стало.Rustam NИрак — это другое, Югославия — это другое, Россия это другое... а если это другое, то против них можно использовать "другие" методы.Iranis 2020Какое лицемерие... Где были санкции, когда бомбили Ливию, Ирак, Афганистан... Английская ЛИСА.AleksandrНе стал смотреть до конца эту ложь. Сплошные двойные стандарты.aza amaИнтервью супер… но почему так много вопросов, связанных с РФ, он ведь посол в Узбекистане… вопросы, связанные с РФ, не в его юрисдикции, наверное.Не разум, а эмоцииНа вопрос пользователей, — к слову, весьма логичный: почему представительства западных стран в Узбекистане не выполняют свою изначальную миссию по налаживанию партнерских и дружеских связей, а занимаются антироссийской агитацией — корреспонденту Sputnik ответил политолог Ростислав Ищенко.Более того, поведение западных дипломатических миссий является манипуляцией общественным сознанием, отметил эксперт.Можно ли говорить о попытках манипуляции? Найти ответ на этот вопрос реально, зайдя на Facebook-страницу* посольства США в Узбекистане. Публикации здесь посвящены антироссийским митингам, а одно из видео носит название "Война Путина".Данная тактика обоснована, поскольку с доводами у западных стран дело обстоит сложно. Вот они и заменяют эти доводы массированной клеветой и подменой понятий, говорит политолог Юрий Светов.Об успехе этой политики, однако, говорить не приходится, о чем вновь свидетельствуют комментарии под публикациями посольства:Западное доминоНесмотря на то что выбранная Западом стратегия явно не приносит успеха, ту же линию гнет, к примеру, посольство Франции. В своем официальном узбекистанском Telegram-канале ведомство размещает репосты Министерства Европы и иностранных дел Франции о санкциях против России. Антироссийские заявления появляются и на сайте посольства Германии в Узбекистане.Юрий Светов убежден, что путем интенсивной демонизации России западные страны пытаются склонить Узбекистан к формированию негативного мнения о РФ. Ведь отношения государств являются хорошими, о чем свидетельствует недавний пример: Узбекистан проголосовал против приостановления участия России в Совете ООН по правам человека.Впрочем, нужно понимать, что голосование в ООН – лишь один из примеров. Попытки настроить все государства мира против России начались намного раньше, с распада СССР, убежден политолог Иван Мезюхо.* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также:Экс-репортер RT и New York Times рассказал, какую циничную игру ведут США

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