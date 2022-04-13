https://uz.sputniknews.ru/20220413/bayden-pereputal-kitay-s-ukrainoy--video-23947663.html
Байден перепутал Китай с Украиной — видео
Байден перепутал Китай с Украиной — видео
Президенту США вновь не удалось справиться с тонкостями географический наименований во время выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
2022-04-13T13:41+0500
2022-04-13T13:41+0500
2022-04-13T13:41+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден назвал Китай одним из двух крупнейших производителей пшеницы.Как пишет РИА Новости, очередной конфуз произошел, когда президент говорил о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины. Тем временем, выступление было посвящено шагам по снижению цен на бензин для американцев.Это далеко не первая оговорка американского лидера. Байден путал Сирию с Ливией, Ирак с Ираном, слова "вакцинация" и "эскалация", "уголовное преследование" с "проституцией". Называл себя вице-президентом Барака Обамы и мужем Джо Байдена, обещал американским солдатам, что они окажутся на Украине и увидят украинских женщин. Последнее вызвало ряд догадок в мировых СМИ об участии НАТО в военных действиях на Украине. Однако в Белом доме поспешили в очередной раз заверить, что альянс не будет отправлять туда контингент.Между тем, в самих Штатах уже ставят под сомнение здоровье своего президента. По словам бывшего врача Белого дома Ронни Джексона, который работал при Обаме и Трампе, состояние Байдена опасно для нацбезопаности США. Байдена неоднократно просили пройти тест на когнитивные способности. В последний раз в начале февраля, но он так и не сделал этого.
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джо байден, китай, украина, президент, сша, цены, бензин
Байден перепутал Китай с Украиной — видео
Президенту США вновь не удалось справиться с тонкостями географический наименований во время выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден назвал Китай одним из двух крупнейших производителей пшеницы.
Как пишет РИА Новости
, очередной конфуз произошел, когда президент говорил о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины. Тем временем, выступление было посвящено шагам по снижению цен на бензин для американцев.
"Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал Байден.
Это далеко не первая оговорка американского лидера. Байден путал Сирию с Ливией, Ирак с Ираном, слова "вакцинация" и "эскалация", "уголовное преследование" с "проституцией"
.
Называл себя вице-президентом Барака Обамы и мужем Джо Байдена, обещал американским солдатам, что они окажутся на Украине и увидят украинских женщин.
Последнее вызвало ряд догадок в мировых СМИ об участии НАТО в военных действиях на Украине. Однако в Белом доме поспешили в очередной раз заверить, что альянс не будет отправлять туда контингент.
Между тем, в самих Штатах уже ставят под сомнение здоровье своего президента. По словам бывшего врача Белого дома Ронни Джексона, который работал при Обаме и Трампе, состояние Байдена опасно для нацбезопаности США.
"Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями", — сказал Джексон.
Байдена неоднократно просили пройти тест на когнитивные способности. В последний раз в начале февраля, но он так и не сделал этого.