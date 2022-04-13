https://uz.sputniknews.ru/20220413/gasparyan-o-tom-pochemu-peregovory-rossii-i-ukrainy-zashli-v-tupik--video-23941268.html
Гаспарян о том, почему переговоры России и Украины зашли в тупик — видео
Гаспарян о том, почему переговоры России и Украины зашли в тупик — видео
Накануне президент России Владимир Путин заявил украинская сторона отошла от договоренностей, данных в Стамбуле.
2022-04-13T08:59+0500
2022-04-13T08:59+0500
2022-04-13T09:00+0500
видео
переговоры
украина
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Это указывает на то, что россйиско-украинские переговоры зашли в тупик, подчеркнул глава государства.В интервью Sputnik политолог Армен Гаспарян объяснил, почему это произошло. Кроме того, эксперт рассказал, чем обусловлена дерзость Зеленского перед президентом Германии Штайнмайером, которого он отказался принять "из-за его тесных связей с Россией".Читайте также:
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переговоры, украина, видео
Гаспарян о том, почему переговоры России и Украины зашли в тупик — видео
08:59 13.04.2022 (обновлено: 09:00 13.04.2022)
Накануне президент России Владимир Путин заявил украинская сторона отошла от договоренностей, данных в Стамбуле.
Это указывает на то, что россйиско-украинские переговоры зашли в тупик, подчеркнул глава государства.
В интервью Sputnik политолог Армен Гаспарян объяснил, почему это произошло.
Кроме того, эксперт рассказал, чем обусловлена дерзость Зеленского перед президентом Германии Штайнмайером, которого он отказался принять "из-за его тесных связей с Россией".