https://uz.sputniknews.ru/20220413/gasparyan-o-tom-pochemu-peregovory-rossii-i-ukrainy-zashli-v-tupik--video-23941268.html

Гаспарян о том, почему переговоры России и Украины зашли в тупик — видео

Гаспарян о том, почему переговоры России и Украины зашли в тупик — видео

Накануне президент России Владимир Путин заявил украинская сторона отошла от договоренностей, данных в Стамбуле.

2022-04-13T08:59+0500

2022-04-13T08:59+0500

2022-04-13T09:00+0500

видео

переговоры

украина

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Это указывает на то, что россйиско-украинские переговоры зашли в тупик, подчеркнул глава государства.В интервью Sputnik политолог Армен Гаспарян объяснил, почему это произошло. Кроме того, эксперт рассказал, чем обусловлена дерзость Зеленского перед президентом Германии Штайнмайером, которого он отказался принять "из-за его тесных связей с Россией".Читайте также:

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переговоры, украина, видео