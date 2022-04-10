https://uz.sputniknews.ru/20220410/gasparyan-otsenil-skolko-esche-provokatsiy-v-zapase-u-kieva--video-23878694.html
Гаспарян оценил, сколько еще провокаций в запасе у Киева — видео
Гаспарян оценил, сколько еще провокаций в запасе у Киева — видео
Провокация в Буче была лишь первой на счету. Но это не конец, считает политолог Армен Гаспарян.
2022-04-10T10:59+0500
2022-04-10T10:59+0500
2022-04-10T10:59+0500
видео
киев
провокации
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Ранее эксперт объяснил, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
киев, провокации, видео
Гаспарян оценил, сколько еще провокаций в запасе у Киева — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал, чем еще удивят власти Украины.
Ранее эксперт объяснил
, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.