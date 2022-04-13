https://uz.sputniknews.ru/20220413/kak-polezno-prigotovit-yaytsa-23939371.html
Как полезно приготовить яйца
Как полезно приготовить яйца
Диетологи перечислили самые полезные блюда из яиц.
2022-04-13T07:00+0500
2022-04-13T07:00+0500
2022-04-13T07:00+0500
это интересно
яйца
диетолог
блюдо
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Большое число белка, витамины и полезные жиры делают куриные яйца обязательными в списке полезных продуктов, но если их неправильно приготовить, вместо пользы можно получить вред. Лучшие рецепты яичных блюд от диетологов приводит РИА Новости.По данным экспертов, конечная полезность продукта зависит от способа приготовления яиц: если их долго варить или запекать — повысится усвояемость белка, но исчезнут некоторые полезные элементы. Чтобы этого избежать, готовить яйца следует на большом огне — так сохранятся витамины.Однако такой способ не подходит тем, кто имеет проблемы с сердцем, поскольку при быстром приготовлении окисляется холестерин. Полностью избежать этого не получится, но все же повысить полезность яичного блюда можно: просто сварите яйцо вкрутую или приготовьте яйцо пашот.Тем, кто любит омлет, рекомендуют готовить его без молока и сливок, но с добавлением овощей. Кроме того, диетологи советуют глазунью, жареную на сухой сковороде без масла.Ранее сообщалось об ошибке при варке яиц, вызывающей проблемы со здоровьем. Зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. Это сульфид железа, который может вызвать воспаление кишечника, добавили эксперты.
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яйца, диетолог, блюдо
Как полезно приготовить яйца
Диетологи перечислили самые полезные блюда из яиц.
Большое число белка, витамины и полезные жиры делают куриные яйца обязательными в списке полезных продуктов, но если их неправильно приготовить, вместо пользы можно получить вред. Лучшие рецепты яичных блюд от диетологов приводит РИА Новости
.
По данным экспертов, конечная полезность продукта зависит от способа приготовления яиц: если их долго варить или запекать — повысится усвояемость белка, но исчезнут некоторые полезные элементы. Чтобы этого избежать, готовить яйца следует на большом огне — так сохранятся витамины.
Однако такой способ не подходит тем, кто имеет проблемы с сердцем, поскольку при быстром приготовлении окисляется холестерин. Полностью избежать этого не получится, но все же повысить полезность яичного блюда можно: просто сварите яйцо вкрутую или приготовьте яйцо пашот.
Тем, кто любит омлет, рекомендуют готовить его без молока и сливок, но с добавлением овощей. Кроме того, диетологи советуют глазунью, жареную на сухой сковороде без масла.
Ранее сообщалось об ошибке при варке яиц, вызывающей проблемы со здоровьем. Зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. Это сульфид железа, который может вызвать воспаление кишечника, добавили эксперты.