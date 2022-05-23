https://uz.sputniknews.ru/20220523/dietologi-rasskazali-kak-gotovit-yaytsa-s-polzoy-dlya-zdorovya-23939371.html

Диетологи рассказали, как готовить яйца с пользой для здоровья

Диетологи рассказали, как готовить яйца с пользой для здоровья

Диетологи перечислили самые полезные блюда из яиц.

2022-05-23T07:21+0500

2022-05-23T07:21+0500

2022-05-23T08:32+0500

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яйца

диетолог

блюдо

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Большое число белка, витамины и полезные жиры делают куриные яйца обязательными в списке полезных продуктов, но если их неправильно приготовить, вместо пользы можно получить вред. Лучшие рецепты яичных блюд от диетологов приводит РИА Новости.По данным экспертов, конечная полезность продукта зависит от способа приготовления яиц: если их долго варить или запекать — повысится усвояемость белка, но исчезнут некоторые полезные элементы. Чтобы этого избежать, готовить яйца следует на большом огне — так сохранятся витамины.Однако такой способ не подходит тем, кто имеет проблемы с сердцем, поскольку при быстром приготовлении окисляется холестерин. Полностью избежать этого не получится, но все же повысить полезность яичного блюда можно: просто сварите яйцо вкрутую или приготовьте яйцо пашот.Тем, кто любит омлет, рекомендуют готовить его без молока и сливок, но с добавлением овощей. Кроме того, диетологи советуют глазунью, жареную на сухой сковороде без масла.Читайте также:Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей >>

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яйца, диетолог, блюдо