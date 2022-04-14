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Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
Этот рецепт пирожков "на скорую руку" подойдет для быстрого завтрака, перекуса в дорогу или в случае незапланированных гостей. Самый простой, быстрый и сытный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.
2022-04-14T07:00+0500
2022-04-14T07:00+0500
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рецепт
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Что делать, если на кулинарные эксперименты совсем нет времени? Если гости на пороге или нужно быстро придумать ужин, перекус или дать ребенку обед в школу? Предлагаем вам проверенный, быстрый и вкусный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.Ингредиенты:Приготовление:Начинка: куриное филе отварите 15-20 минут, порежьте небольшими кусочками. Два яйца отварите вкрутую, порежьте мелко яйца и лук. Смешайте с куриным филе.В теплом кефире растворите соль и сахар, добавьте яйцо. Просейте муку с разрыхлителем, смешайте с кефиром. Добавьте к тесту начинку, тщательно перемешайте.В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте массу в кипящее масло небольшими порциями, обжарьте с двух сторон. Приятного аппетита!Читайте также: Как полезно приготовить яйца
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рецепт

Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей

07:00 14.04.2022
© Pixabay/mandarinMDПирог
Пирог - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© Pixabay/mandarinMD
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Этот рецепт пирожков "на скорую руку" подойдет для быстрого завтрака, перекуса в дорогу или в случае незапланированных гостей. Самый простой, быстрый и сытный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.
Что делать, если на кулинарные эксперименты совсем нет времени? Если гости на пороге или нужно быстро придумать ужин, перекус или дать ребенку обед в школу? Предлагаем вам проверенный, быстрый и вкусный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.
куриное филе - 300 гр.
лук зеленый - 1 пучок.
кефир - 500 мл.
сахар - 1 ст.л.
соль - 1 ч.л.
разрыхлитель - 1 ч.л.
мука - 330 г.
растительное масло для жарки
Приготовление:
Начинка: куриное филе отварите 15-20 минут, порежьте небольшими кусочками. Два яйца отварите вкрутую, порежьте мелко яйца и лук. Смешайте с куриным филе.
В теплом кефире растворите соль и сахар, добавьте яйцо. Просейте муку с разрыхлителем, смешайте с кефиром. Добавьте к тесту начинку, тщательно перемешайте.
В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте массу в кипящее масло небольшими порциями, обжарьте с двух сторон.
Приятного аппетита!
Читайте также: Как полезно приготовить яйца
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