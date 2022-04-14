https://uz.sputniknews.ru/20220414/prosto-i-sytno-lenivye-pirojki-s-kuritsey-23966330.html
Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
Этот рецепт пирожков "на скорую руку" подойдет для быстрого завтрака, перекуса в дорогу или в случае незапланированных гостей. Самый простой, быстрый и сытный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.
2022-04-14T07:00+0500
2022-04-14T07:00+0500
2022-04-14T07:00+0500
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рецепт
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Что делать, если на кулинарные эксперименты совсем нет времени? Если гости на пороге или нужно быстро придумать ужин, перекус или дать ребенку обед в школу? Предлагаем вам проверенный, быстрый и вкусный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.Ингредиенты:Приготовление:Начинка: куриное филе отварите 15-20 минут, порежьте небольшими кусочками. Два яйца отварите вкрутую, порежьте мелко яйца и лук. Смешайте с куриным филе.В теплом кефире растворите соль и сахар, добавьте яйцо. Просейте муку с разрыхлителем, смешайте с кефиром. Добавьте к тесту начинку, тщательно перемешайте.В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте массу в кипящее масло небольшими порциями, обжарьте с двух сторон. Приятного аппетита!Читайте также: Как полезно приготовить яйца
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт
Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
Этот рецепт пирожков "на скорую руку" подойдет для быстрого завтрака, перекуса в дорогу или в случае незапланированных гостей. Самый простой, быстрый и сытный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.
Что делать, если на кулинарные эксперименты совсем нет времени? Если гости на пороге или нужно быстро придумать ужин, перекус или дать ребенку обед в школу? Предлагаем вам проверенный, быстрый и вкусный рецепт "ленивых" пирожков с курицей.
Ингредиенты:
растительное масло для жарки
Начинка: куриное филе отварите 15-20 минут, порежьте небольшими кусочками. Два яйца отварите вкрутую, порежьте мелко яйца и лук. Смешайте с куриным филе.
В теплом кефире растворите соль и сахар, добавьте яйцо. Просейте муку с разрыхлителем, смешайте с кефиром. Добавьте к тесту начинку, тщательно перемешайте.
В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте массу в кипящее масло небольшими порциями, обжарьте с двух сторон.