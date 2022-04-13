Как заплатить за свет и газ через приложение EnergoWiki – пошаговая инструкция
Министерство энергетики Узбекистана анонсировало новое приложение для оплаты коммунальных услуг. В функционале программы разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Оплатить за электроэнергию и за газ теперь можно с помощью нового приложения EnergoWiki, разработанное Министерством энергетики.
Делимся подробной пошаговой инструкцией оплаты:
1.Скачать мобильное приложение (в настоящее время его можно скачать для системы Android, для устройств с iOS оно будет доступно позже. Программа мобильного приложения будет обновляться в автоматизированном режиме).
2.Выбрать язык пользования: узбекский, русский или английский;
3.Выбрать категорию оплаты - "Электроэнергия" или "Газ", - нажав на соответствующее окно;
4.Выбрать раздел – "Оплата за электроэнергию" или "Оплата за газ" (каждое выделено зеленым цветом);
5.Ввести данные: регион, район и номер лицевого счета;
6.Далее появится информация о состоянии баланса на текущий момент, также выделенная зеленым шрифтом;
7.В ответ на вопрос "Знаете ли вы точные показания счетчика?" выбрать одну из двух опций – "Есть" или "нет".
8.Внести необходимую сумму (от 500 до 5 млн сумов), номер и срок годности платежной карты;
9.На закрепленный за картой номер телефона поступит сообщение с 6-значным временным паролем, который необходимо внести в предложенные ячейки для подтверждения оплаты;
10.В итоге приложение EnergoWiki должно уведомить вас об успешности операции.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Также в приложении можно создать личный кабинет для проверки состояния счета, оставить электронную заявку для получения интересующей информации, либо сообщить об аварии.
Читайте также: В Узбекистане появится портал для благотворительности