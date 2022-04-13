https://uz.sputniknews.ru/20220413/kak-zaplatit-za-svet-i-gaz-cherez-prilojenie-energowiki--poshagovaya-instruktsiya-23960680.html

Как заплатить за свет и газ через приложение EnergoWiki – пошаговая инструкция

Как заплатить за свет и газ через приложение EnergoWiki – пошаговая инструкция

Министерство энергетики Узбекистана анонсировало новое приложение для оплаты коммунальных услуг. В функционале программы разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

2022-04-13T20:00+0500

2022-04-13T20:00+0500

2022-04-13T20:00+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Оплатить за электроэнергию и за газ теперь можно с помощью нового приложения EnergoWiki, разработанное Министерством энергетики.Делимся подробной пошаговой инструкцией оплаты:Также в приложении можно создать личный кабинет для проверки состояния счета, оставить электронную заявку для получения интересующей информации, либо сообщить об аварии.Читайте также: В Узбекистане появится портал для благотворительности

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