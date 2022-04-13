Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220413/kak-zaplatit-za-svet-i-gaz-cherez-prilojenie-energowiki--poshagovaya-instruktsiya-23960680.html
Как заплатить за свет и газ через приложение EnergoWiki – пошаговая инструкция
Как заплатить за свет и газ через приложение EnergoWiki – пошаговая инструкция
Министерство энергетики Узбекистана анонсировало новое приложение для оплаты коммунальных услуг. В функционале программы разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
2022-04-13T20:00+0500
2022-04-13T20:00+0500
общество
свет
газ
приложение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23956720_0:43:640:403_1920x0_80_0_0_793da741ebeb0834b58dab17d47ad149.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Оплатить за электроэнергию и за газ теперь можно с помощью нового приложения EnergoWiki, разработанное Министерством энергетики.Делимся подробной пошаговой инструкцией оплаты:Также в приложении можно создать личный кабинет для проверки состояния счета, оставить электронную заявку для получения интересующей информации, либо сообщить об аварии.Читайте также: В Узбекистане появится портал для благотворительности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23956720_0:172:640:652_1920x0_80_0_0_6b207288bb93950303a40a28bee42e46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
свет, газ, приложение, фото

Как заплатить за свет и газ через приложение EnergoWiki – пошаговая инструкция

20:00 13.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Министерство энергетики Узбекистана анонсировало новое приложение для оплаты коммунальных услуг. В функционале программы разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Оплатить за электроэнергию и за газ теперь можно с помощью нового приложения EnergoWiki, разработанное Министерством энергетики.
Делимся подробной пошаговой инструкцией оплаты:
1.
Скачать мобильное приложение (в настоящее время его можно скачать для системы Android, для устройств с iOS оно будет доступно позже. Программа мобильного приложения будет обновляться в автоматизированном режиме).
2.
Выбрать язык пользования: узбекский, русский или английский;
3.
Выбрать категорию оплаты - "Электроэнергия" или "Газ", - нажав на соответствующее окно;
4.
Выбрать раздел – "Оплата за электроэнергию" или "Оплата за газ" (каждое выделено зеленым цветом);
5.
Ввести данные: регион, район и номер лицевого счета;
6.
Далее появится информация о состоянии баланса на текущий момент, также выделенная зеленым шрифтом;
7.
В ответ на вопрос "Знаете ли вы точные показания счетчика?" выбрать одну из двух опций – "Есть" или "нет".
8.
Внести необходимую сумму (от 500 до 5 млн сумов), номер и срок годности платежной карты;
9.
На закрепленный за картой номер телефона поступит сообщение с 6-значным временным паролем, который необходимо внести в предложенные ячейки для подтверждения оплаты;
10.
В итоге приложение EnergoWiki должно уведомить вас об успешности операции.
Приложение EnergoWiki - Sputnik Узбекистан
1/5
Приложение EnergoWiki - Sputnik Узбекистан
2/5
Приложение EnergoWiki - Sputnik Узбекистан
3/5
Приложение EnergoWiki - Sputnik Узбекистан
4/5
Приложение EnergoWiki - Sputnik Узбекистан
5/5
Также в приложении можно создать личный кабинет для проверки состояния счета, оставить электронную заявку для получения интересующей информации, либо сообщить об аварии.
Читайте также: В Узбекистане появится портал для благотворительности
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0