https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-uzbekistane-poyavitsya-portal-dlya-blagotvoritelnosti-23953822.html

В Узбекистане появится портал для благотворительности

В Узбекистане появится портал для благотворительности

Онлайн-сервис позволит отслеживать использование своих пожертвований и набирать волонтеров.

2022-04-13T16:21+0500

2022-04-13T16:21+0500

2022-04-13T16:21+0500

общество

узбекистан

благотворительность

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. С 1 июня в Узбекистане начнет работу Единый портал "Шаффоф хайрия" ("Прозрачная благотворительность"). Он позволяет централизованно аккумулировать и распределять благотворительные пожертвования. Соответствующее постановление принял кабинет министров.Благодаря порталу, целевое и адресное использование пожертвований будет полностью автоматизированным. Это обеспечит прозрачность распределения пожертвований и позволит благотворителям отслеживать использование своих средств.На портале также появится возможность формировать волонтерские группы для помощи государственным органам. Волонтерам, подавшим заявку через портал, нужно будет пройти собеседование с комиссией, созданной в том или ином госоргане.Привлечение волонтеров позволит снизить расходы госорганов. Руководители ведомств должны составить перечень направлений, в которых будут привлекаться волонтеры.Кроме того, Агентство по делам молодежи будет получать средства из внебюджетных источников на реализацию пяти лучших волонтерских проектов в каждом регионе. На это будут выделять до суммы, равной 200 БРВ на каждый проект.Напомним, в 2019 году президент Узбекистана подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает заключать договоры на осуществление волонтерства. Указом Президента от 4 марта 2021 года утверждена концепция развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах.Читайте также: В Ташкенте обсудили возможности и проблемы паломнического туризма в Узбекистане

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узбекистан, благотворительность