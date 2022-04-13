https://uz.sputniknews.ru/20220413/opasnye-sosedi-kak-spastis-ot-kleschey-23964614.html
Опасные соседи: как спастись от клещей
Опасные соседи: как спастись от клещей
Как уберечься от вредных членистоногих и что делать, если вас все-таки укусили – в материале Sputnik.
2022-04-13T23:00+0500
2022-04-13T23:00+0500
2022-04-13T23:00+0500
это интересно
клещ
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Клещи, живущие в высокой траве или листве, могут переносить целый ряд опасных заболеваний: клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма… Наши коллеги из Sputnik Кыргызстан подготовили краткую инструкцию, как уберечься от клещей и что делать, если членистоногое все-таки впилось вам в кожу.Клещевой энцефалитОстрое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заразиться можно от укуса клещей.Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) – 1-60 дней. Симптомы: озноб, сильная головная боль, мышечные боли в области шеи, плеч, груди, поясницы и конечностей, температура до 38-39 градусов, тошнота и рвота. Последствия заболевания: от полного выздоровления до серьезных осложнений, приводящих к инвалидности или смерти.Как уберечься от укусаВыезжая на природу, необходимо надевать специальные защитные костюмы или закрытую одежду: рубашку с длинными рукавами и резинками у запястий, с закрытым воротником. Рубашку необходимо заправить в брюки, штанины – в носки или сапоги. Голову и шею стоит также закрыть тканью.Желательно использовать репелленты – специальные отпугивающие вещества. Их наносят на открытые участки кожи и одежду. На природе и после возвращения необходимо периодически осматривать одежду и тело.Защититься от энцефалита поможет прививка. Чаще всего вакцинируют представителей отдельных профессий или людей, выезжающих в эндемичные очаги заболевания.Что делать, если укусил клещЕсли клещ все же впился, его нужно немедленно удалить. Для этого нужно обратиться к медикам, а если нет такой возможности, удалить клеща самостоятельно, стараясь не оторвать хоботок. Для этого членистоногое надо захватить с помощью пинцета или петли из крепкой нитки. Тянуть надо перпендикулярно к поверхности укуса, поворачивая вокруг оси.Место укуса нужно обработать любым средством для дезинфекции – спиртом, йодом или одеколоном. Если осталась черная точка (оторвался хоботок), нужно обработать это место йодом.После извлечения клеща, тщательно помыть руки с мылом. Самого клеща нужно завернуть во влажную ткань или вату и отвезти в специальное учреждение, чтобы определить его вид.Читайте также: Невролог рассказал, как натренировать память
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клещ
Опасные соседи: как спастись от клещей
Наступил сезон дач, туризма и пикников на природе. Однако в траве могут поджидать опасные соседи – клещи, которые переносят целый ряд заболеваний. Как уберечься от вредных членистоногих и что делать, если вас все-таки укусили – в материале Sputnik.
Клещи, живущие в высокой траве или листве, могут переносить целый ряд опасных заболеваний: клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма… Наши коллеги из Sputnik Кыргызстан
подготовили краткую инструкцию, как уберечься от клещей и что делать, если членистоногое все-таки впилось вам в кожу.
Клещевой энцефалит
Острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заразиться можно от укуса клещей.
Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) – 1-60 дней. Симптомы: озноб, сильная головная боль, мышечные боли в области шеи, плеч, груди, поясницы и конечностей, температура до 38-39 градусов, тошнота и рвота. Последствия заболевания: от полного выздоровления до серьезных осложнений, приводящих к инвалидности или смерти.
Как уберечься от укуса
Выезжая на природу, необходимо надевать специальные защитные костюмы или закрытую одежду: рубашку с длинными рукавами и резинками у запястий, с закрытым воротником. Рубашку необходимо заправить в брюки, штанины – в носки или сапоги. Голову и шею стоит также закрыть тканью.
Желательно использовать репелленты – специальные отпугивающие вещества. Их наносят на открытые участки кожи и одежду. На природе и после возвращения необходимо периодически осматривать одежду и тело.
Защититься от энцефалита поможет прививка. Чаще всего вакцинируют представителей отдельных профессий или людей, выезжающих в эндемичные очаги заболевания.
Что делать, если укусил клещ
Если клещ все же впился, его нужно немедленно удалить. Для этого нужно обратиться к медикам, а если нет такой возможности, удалить клеща самостоятельно, стараясь не оторвать хоботок. Для этого членистоногое надо захватить с помощью пинцета или петли из крепкой нитки. Тянуть надо перпендикулярно к поверхности укуса, поворачивая вокруг оси.
Место укуса нужно обработать любым средством для дезинфекции – спиртом, йодом или одеколоном. Если осталась черная точка (оторвался хоботок), нужно обработать это место йодом.
После извлечения клеща, тщательно помыть руки с мылом. Самого клеща нужно завернуть во влажную ткань или вату и отвезти в специальное учреждение, чтобы определить его вид.