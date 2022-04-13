https://uz.sputniknews.ru/20220413/otkaz-zapada-ot-normalnogo-sotrudnichestva-udaril-po-evrope-i-ssha-zayavil-putin-23961982.html

Отказ Запада от нормального сотрудничества ударил по Европе и США, заявил Путин

Отказ Запада от нормального сотрудничества ударил по Европе и США, заявил Путин

Санкции против России вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе.

2022-04-13T21:01+0500

2022-04-13T21:01+0500

2022-04-13T21:01+0500

россия

владимир путин

запад

европа

сша

сотрудничество

кризис

инфляция

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Решение политиков из Европы и США наложить на Россию новые санкции способствовало небывалому кризису на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.Путин подчеркнул, что у России, конечно, тоже существуют проблемы, но она относится к ним, как к новым возможностям и вариантам.По мнению российского лидера, страна планирует увеличить потребление нефти, газа и угля на внутреннем рынке, наладить глубокую переработку сырья и увеличить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.По информации Минтруда США, к концу марта потребительские цены в стране увеличились на 8,5% в годовом выражении. Рост стал рекордным с декабря 1981 года. В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем раньше. Показатель оказался рекордным за всю историю наблюдений федерального статистического ведомства Destatis. В Великобритании годовая инфляция, по данным за март, достигла 7% с 6,2% месяцем ранее, побив рекорд с 1992 года.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что резкий рост цен спровоцирован действиями России, а спецоперация в Донбассе способствовала удорожанию газа и продуктов во всем мире.После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели новые санкции против России. В частности, под ограничения попали крупные российские банки, часть золотовалютных резервов оказалась заморожена, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Многие иностранные предприятия объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка.Читайте также:Западное общество готовят к третьей мировойМИД России: угроза химического терроризма со стороны Украины вполне реальна

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владимир путин, запад, европа, сша, сотрудничество, кризис, инфляция