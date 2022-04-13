https://uz.sputniknews.ru/20220413/mid-rossii-ugroza-ximicheskogo-terrorizma-so-storony-ukrainy-vpolne-realna-23952066.html

МИД России: угроза химического терроризма со стороны Украины вполне реальна

МИД России: угроза химического терроризма со стороны Украины вполне реальна

По словам замглавы МИД России Олега Сыромолотова, ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран.

2022-04-13T14:02+0500

2022-04-13T14:02+0500

2022-04-13T14:02+0500

россия

мид рф

украина

химическое оружие

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов предупредил о возможных химических провокациях на Донбассе со стороны ВСУ и киевских властей.По его заявлению, угроза вполне реальна, и не исключено повторение терактов против предприятий с химическими веществами.Дипломат отметил, что реализация подобного сценария очень высока.В качестве примера заместитель Сергея Лаврова привел "чудовищную провокацию в Буче", а также планы соратников Владимира Зеленского по химпровокациям на Донбассе. О них Россия уже не раз информировала Совет Безопасности ООН и Организацию по запрещению химического оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:

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мид рф, украина, химическое оружие