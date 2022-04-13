https://uz.sputniknews.ru/20220413/prezident-nagradil-narodnogo-artista-sherali-djuraeva-pochetnym-ordenom-23940909.html

Президент наградил народного артиста Шерали Джураева почетным орденом

Президент наградил народного артиста Шерали Джураева почетным орденом

Орден "Эл-юрт хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной") изготавливают из серебра 925 пробы, покрытого золотом толщиной 1 микрон.

2022-04-13T08:42+0500

2022-04-13T08:42+0500

2022-04-13T08:42+0500

шерали джураев

президент

общество

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Народного артиста Узбекистана Шерали Джураева наградили государственным орденом "Эл-юрт хурмати". Об этом сообщает пресс-служба президента.Джураев удостоен высокой награды в связи с "активным участием в общественной жизни и 75-летием со дня рождения".Свой праздник поэт и музыкант отметил накануне. За годы творческой деятельности Джураев написал более тысячи песен, исполнил свыше 600 композиций, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Автор театрального концерта "История поёт", а также сценария и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".В настоящее время возглавляет попечительский совет общественного фонда "Ватандошлар".Шерали Джураев — отец пятерых детей: двух сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.Отмечается, что государственную награду орден "Эл-юрт хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной") присуждают гражданам, которые внесли большой вклад в создание достойных условий жизни, реализацию способностей и талантов молодого поколения, повышение авторитета республики.Орден "Эл-юрт хурмати" изготавливают из серебра 925 пробы, покрытого золотом толщиной 1 микрон. Учрежден от 28 августа 1998 года.Читайте также:

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