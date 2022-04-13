https://uz.sputniknews.ru/20220413/situatsiya-s-covid-19-v-uzbekistane-23944395.html

Ситуация с COVID-19 в Узбекистане

Ситуация с COVID-19 в Узбекистане

О ситуации с заразившимися коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.

2022-04-13T11:56+0500

2022-04-13T11:56+0500

2022-04-13T12:08+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане 12 апреля зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Новые случаи заражения обнаружены в Ташкентской области (18) и Сурхандарьинской области вчера (1). Таким образом, число заразившихся COVID-19 в республике составило 238 145.Между тем, 28 пациента излечились от заболевания. Процент выздоровления – 99%.Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. За год первую дозу вакцины получили 92,5% граждан, подлежащих вакцинации. Полностью привились 74,6% жителей старше 18 лет — это более 15,9 миллиона человек.Данные привели в Министерстве здравоохранения.На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.Читайте также:В России назальная вакцина от COVID-19 появится в аптеках

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