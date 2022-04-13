https://uz.sputniknews.ru/20220413/tadjikistan-i-kyrgyzstan-prishli-k-chastichnomu-soglasheniyu-po-granitse-23949544.html
Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе
Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе
Переговоры делегаций Кыргызстана и Таджикистана длились 1,5 часа.
2022-04-13T12:52+0500
2022-04-13T12:52+0500
2022-04-13T13:10+0500
в мире
таджикистан
кыргызстан
граница
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе.Переговоры делегаций обеих стран длились 1,5 часа, пишет Sputnik Кыргызстан. О чем договорились:Накануне вооруженный конфликт произошел на границе Бободжон-Гафуровского района Таджикистана и Лайлакского района Кыргызстана, сообщил Sputnik Таджикистан.По словам источника в администрации Бободжон-Гафуровского района, стрельба произошла в 18:20 на территории хутора Зафар джамоата Хистеварз, напротив села Джан-Жер джамоата Кулунду Лайлакского района.По утверждению таджикистанской стороны конфликт произошел по вине начальника кыргызского погранотряда в Кулунду.Сообщается, что, когда таджикские пограничники подошли к начальнику кыргызского погранотряда и начали переговоры, пограничники соседей открыли огонь.Согласно данным источника в селе Хистеварз, в результате перестрелки были тяжело ранены двое солдат с таджикской стороны. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.Кыргызская сторона говорит о другой версии событий.По заявлению государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР), таджикские пограничники зашли на 20 метров в глубь территории Кыргызстана. В ответ кыргызский пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем пограничники Таджикистана открыл огонь по кыргызским военным.После этого перестрелка прекратилась, начались переговоры. Однако таджикские военные вновь начали обстреливать кыргызских пограничников.Впоследствии Таджикистан начал минометный обстрел села Достук в Кыргызстане. К 22:15 по местному времени обстрел прекратился.Жители некоторых приграничных сел Баткенской области Кыргызстана были эвакуированы в срочном порядке. По данным МЧС было эвакуировано 644 человека: 345 детей, 246 женщин и 53 мужчины. Было развернуто 13 эвакуационных пунктов на 1700 мест.В результате инцидента на границе два кыргызстанца получили ранения.Напомним: приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном берет начало еще со времен СССР.После распада Советского Союза ситуация резко ухудшилась. Причина конфликта - неделимитированные участки. До сих пор невозможно определить, какой стране - Таджикистану или Кыргызстану – принадлежат данные участки территории.На нынешний момент демаркированы только 504 из 970 км. Государства не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков.Читайте также:Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видеоПлемянник Назарбаева вернул государству четверть акций "Казахтелекома"
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таджикистан, кыргызстан, граница, переговоры
Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе
12:52 13.04.2022 (обновлено: 13:10 13.04.2022)
Переговоры делегаций Кыргызстана и Таджикистана длились 1,5 часа.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе.
Переговоры делегаций обеих стран длились 1,5 часа, пишет Sputnik Кыргызстан
.
стороны говорили о реализации ранее достигнутых договорённостей;
отвод из приграничных районов дополнительных войск, стянутых накануне из-за конфликта;
достигнута договоренность между должностными лицами сельхоздепартаментов двух стран, которые занимаются картированием и орошением земель;
идет работа над стабилизацией ситуации. Будут приняты меры по безопасности приграничных жителей;
обстоятельства стрельбы расследуются военными прокуратурами двух стран;
на основных трассах милиция двух стран ведёт совместное патрулирование;
главы приграничных областей проведут разъяснительные работы среди населения;
обстановка на границе сейчас спокойная.
Накануне вооруженный конфликт произошел на границе Бободжон-Гафуровского района Таджикистана и Лайлакского района Кыргызстана, сообщил Sputnik Таджикистан
.
По словам источника в администрации Бободжон-Гафуровского района, стрельба произошла в 18:20 на территории хутора Зафар джамоата Хистеварз, напротив села Джан-Жер джамоата Кулунду Лайлакского района.
По утверждению таджикистанской стороны конфликт произошел по вине начальника кыргызского погранотряда в Кулунду.
Сообщается, что, когда таджикские пограничники подошли к начальнику кыргызского погранотряда и начали переговоры, пограничники соседей открыли огонь.
Согласно данным источника в селе Хистеварз, в результате перестрелки были тяжело ранены двое солдат с таджикской стороны. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
Кыргызская сторона говорит о другой версии событий.
По заявлению государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР), таджикские пограничники зашли на 20 метров в глубь территории Кыргызстана. В ответ кыргызский пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем пограничники Таджикистана открыл огонь по кыргызским военным.
После этого перестрелка прекратилась, начались переговоры. Однако таджикские военные вновь начали обстреливать кыргызских пограничников.
Впоследствии Таджикистан начал минометный обстрел села Достук в Кыргызстане. К 22:15 по местному времени обстрел прекратился.
Жители некоторых приграничных сел Баткенской области Кыргызстана были эвакуированы в срочном порядке. По данным МЧС было эвакуировано 644 человека: 345 детей, 246 женщин и 53 мужчины. Было развернуто 13 эвакуационных пунктов на 1700 мест.
В результате инцидента на границе два кыргызстанца получили ранения.
Напомним: приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном берет начало еще со времен СССР.
После распада Советского Союза ситуация резко ухудшилась. Причина конфликта - неделимитированные участки. До сих пор невозможно определить, какой стране - Таджикистану или Кыргызстану – принадлежат данные участки территории.
На нынешний момент демаркированы только 504 из 970 км. Государства не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков.