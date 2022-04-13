https://uz.sputniknews.ru/20220413/tadjikistan-i-kyrgyzstan-prishli-k-chastichnomu-soglasheniyu-po-granitse-23949544.html

Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе

Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе

Переговоры делегаций Кыргызстана и Таджикистана длились 1,5 часа.

2022-04-13T12:52+0500

2022-04-13T12:52+0500

2022-04-13T13:10+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе.Переговоры делегаций обеих стран длились 1,5 часа, пишет Sputnik Кыргызстан. О чем договорились:Накануне вооруженный конфликт произошел на границе Бободжон-Гафуровского района Таджикистана и Лайлакского района Кыргызстана, сообщил Sputnik Таджикистан.По словам источника в администрации Бободжон-Гафуровского района, стрельба произошла в 18:20 на территории хутора Зафар джамоата Хистеварз, напротив села Джан-Жер джамоата Кулунду Лайлакского района.По утверждению таджикистанской стороны конфликт произошел по вине начальника кыргызского погранотряда в Кулунду.Сообщается, что, когда таджикские пограничники подошли к начальнику кыргызского погранотряда и начали переговоры, пограничники соседей открыли огонь.Согласно данным источника в селе Хистеварз, в результате перестрелки были тяжело ранены двое солдат с таджикской стороны. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.Кыргызская сторона говорит о другой версии событий.По заявлению государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР), таджикские пограничники зашли на 20 метров в глубь территории Кыргызстана. В ответ кыргызский пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем пограничники Таджикистана открыл огонь по кыргызским военным.После этого перестрелка прекратилась, начались переговоры. Однако таджикские военные вновь начали обстреливать кыргызских пограничников.Впоследствии Таджикистан начал минометный обстрел села Достук в Кыргызстане. К 22:15 по местному времени обстрел прекратился.Жители некоторых приграничных сел Баткенской области Кыргызстана были эвакуированы в срочном порядке. По данным МЧС было эвакуировано 644 человека: 345 детей, 246 женщин и 53 мужчины. Было развернуто 13 эвакуационных пунктов на 1700 мест.В результате инцидента на границе два кыргызстанца получили ранения.Напомним: приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном берет начало еще со времен СССР.После распада Советского Союза ситуация резко ухудшилась. Причина конфликта - неделимитированные участки. До сих пор невозможно определить, какой стране - Таджикистану или Кыргызстану – принадлежат данные участки территории.На нынешний момент демаркированы только 504 из 970 км. Государства не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков.Читайте также:Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видеоПлемянник Назарбаева вернул государству четверть акций "Казахтелекома"

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таджикистан, кыргызстан, граница, переговоры