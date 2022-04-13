https://uz.sputniknews.ru/20220413/kadyrov-v-mariupole-bolee-tysyachi-ukrainskix-morpexov-sdalis-v-plen---video--23948697.html

Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видео

Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видео

По словам чеченского лидера, украинские группировки разбиваются одна за другой.

2022-04-13T13:01+0500

2022-04-13T13:01+0500

2022-04-13T13:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

украина

пленные

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе.По заявлению главы Чечни, украинские военные не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, "ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось". Остаются только отдельные малочисленные группы, которые "почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам", подчеркнул он.Чеченский лидер также уточнил, что в здании завода "Азовсталь" в данное время находятся около 200 раненых. Они не могут получить необходимую медицинскую помощь. Кадыров призвал украинских силовиков завершить противостояние и отправиться домой ради собственного блага.Ранее в министерстве обороны ДНР заявили, что в Мариуполе сложили оружие 1009 украинских военнослужащих. Позднее в минобороны России сообщили о 1026 пленных.Напоминаем: на момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.Читайте также:

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рамзан кадыров, украина, пленные