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Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видео
Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видео
По словам чеченского лидера, украинские группировки разбиваются одна за другой.
2022-04-13T13:01+0500
2022-04-13T13:01+0500
2022-04-13T13:09+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
украина
пленные
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе.По заявлению главы Чечни, украинские военные не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, "ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось". Остаются только отдельные малочисленные группы, которые "почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам", подчеркнул он.Чеченский лидер также уточнил, что в здании завода "Азовсталь" в данное время находятся около 200 раненых. Они не могут получить необходимую медицинскую помощь. Кадыров призвал украинских силовиков завершить противостояние и отправиться домой ради собственного блага.Ранее в министерстве обороны ДНР заявили, что в Мариуполе сложили оружие 1009 украинских военнослужащих. Позднее в минобороны России сообщили о 1026 пленных.Напоминаем: на момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.Читайте также:
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рамзан кадыров, украина, пленные
Кадыров: в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен - видео
13:01 13.04.2022 (обновлено: 13:09 13.04.2022)
По словам чеченского лидера, украинские группировки разбиваются одна за другой.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik
. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе.
"Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", - цитируют Кадырова РИА Новости.
По заявлению главы Чечни, украинские военные не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, "ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось". Остаются только отдельные малочисленные группы, которые "почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам", подчеркнул он.
"Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию", - обратился к бойцам ВСУ Кадыров.
Чеченский лидер также уточнил, что в здании завода "Азовсталь" в данное время находятся около 200 раненых. Они не могут получить необходимую медицинскую помощь. Кадыров призвал украинских силовиков завершить противостояние и отправиться домой ради собственного блага.
"Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов", - заявил Кадыров.
Ранее в министерстве обороны ДНР заявили, что в Мариуполе сложили оружие 1009 украинских военнослужащих. Позднее в минобороны России сообщили о 1026 пленных.
Напоминаем: на момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.
Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.
Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.