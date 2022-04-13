https://uz.sputniknews.ru/20220413/tashkentskie-babushki-proshli-v-final-shou-talantov---video-23958694.html

Ташкентские "бабушки" прошли в финал шоу талантов - видео

Ташкентские "бабушки" прошли в финал шоу талантов - видео

Узбекистанский фольклорный ансамбль "Дурдона" вышел в финал проекта Central Asia’s Got Talent.

2022-04-13T18:29+0500

2022-04-13T18:29+0500

2022-04-13T18:29+0500

культура

узбекистан

конкурс талантов

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Фольклорный ансамбль "Дурдона" из Ташкента прошел в финал международного проекта Central Asia’s Got Talent.Ансамбль существует уже 16 лет. В его составе – не профессиональные певицы, а врачи, юристы, преподаватели. Самой старшей из участниц ансамбля, Гульсаре Якубовой, 82 года.На конкурсе ансамбль исполнил песню о дружбе между народами Центральной Азии. Зажигательное выступление узбекистанок, которых часто сравнивают со знаменитыми "Бурановскими бабушками", покорило как ведущих и судей, так и зрителей. Получив три "да" от судей, ташкентский коллектив прошел в финал конкурса.Central Asia’s Got Talent – это международное шоу талантов казахстанского агентства "Хабар". В нем участвуют представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана. В настоящее время проходит второй сезон конкурса. Первый сезон шоу проходил в 2019 году. Самому старшему участнику первого сезона было 80 лет, самому молодому – 5. Победителем стал певец из Таджикистана Чоршанбе Аловатов.Читайте также: Президент наградил народного артиста Шерали Джураева почетным орденом

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узбекистан, конкурс талантов