https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-tashkente-novyy-zamxokima-23955114.html

В Ташкенте новый замхокима

В Ташкенте новый замхокима

Заместителем главы города по внедрению информационных технологий назначен Алексей Хен.

2022-04-13T15:07+0500

2022-04-13T15:07+0500

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общество

ташкент

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий – директором Департамента цифрового развития назначен Алексей Федорович Хен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичного хокимията.Алексей Хен родился в 1983 году в Хорезмской области, окончил Ташкентский государственный юридический институт.Ранее он работал первым заместителем директора Департамента цифрового развития при хокимияте.Читайте также: Кому в Узбекистане положено работать не более 36 часов в неделю

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ташкент, хокимият ташкента