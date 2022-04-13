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https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-tashkente-novyy-zamxokima-23955114.html
В Ташкенте новый замхокима
В Ташкенте новый замхокима
Заместителем главы города по внедрению информационных технологий назначен Алексей Хен.
2022-04-13T15:07+0500
2022-04-13T15:07+0500
общество
ташкент
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий – директором Департамента цифрового развития назначен Алексей Федорович Хен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичного хокимията.Алексей Хен родился в 1983 году в Хорезмской области, окончил Ташкентский государственный юридический институт.Ранее он работал первым заместителем директора Департамента цифрового развития при хокимияте.Читайте также: Кому в Узбекистане положено работать не более 36 часов в неделю
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ташкент, хокимият ташкента

В Ташкенте новый замхокима

15:07 13.04.2022
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентАлексей Хен
Алексей Хен - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2022
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
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Заместителем главы города по внедрению информационных технологий назначен Алексей Хен.
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий – директором Департамента цифрового развития назначен Алексей Федорович Хен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Алексей Хен родился в 1983 году в Хорезмской области, окончил Ташкентский государственный юридический институт.
Ранее он работал первым заместителем директора Департамента цифрового развития при хокимияте.
Читайте также: Кому в Узбекистане положено работать не более 36 часов в неделю
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