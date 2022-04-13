https://uz.sputniknews.ru/20220413/komu-v-uzbekistane-polojeno-rabotat-ne-bolee-36-chasov-v-nedelyu-23944440.html

Кому в Узбекистане положено работать не более 36 часов в неделю

Кому в Узбекистане положено работать не более 36 часов в неделю

Для отдельных профессий продолжительность рабочего времени не должна превышать утвержденного лимита.

2022-04-13T12:19+0500

2022-04-13T12:19+0500

2022-04-13T12:19+0500

общество

узбекистан

профессия

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане работники, чья деятельность связана с высоким уровнем эмоционального возбуждения, умственного напряжения и нервного перенапряжения должны работать не более 36 часов в неделю. Об этом напомнило Министерство юстиции Узбекистана. В частности, под такие категории попадают медицинские работники, педагоги и другие.Такая же сокращенная продолжительность рабочего времени распространяется на тех, чья деятельность связана с вредными для здоровья физическими, химическими, биологическими и иными производственными факторами. Для работников, чья деятельность связана с особо вредными и с особо тяжелыми условиями труда, предельная продолжительность рабочего времени устанавливается правительством республики. Данные нормативы закреплены в статьях 117 и 118 Трудового кодекса Узбекистана, отмечают в ведомстве.Ранее заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков озвучил, сколько новых рабочих мест появилось в стране за год.Читайте также:

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узбекистан, профессия