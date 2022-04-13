https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-tashkente-obsudili-vozmojnosti-i-problemy-palomnicheskogo-turizma-v-uzbekistane-23946565.html

В Ташкенте обсудили возможности и проблемы паломнического туризма в Узбекистане

В Ташкенте обсудили возможности и проблемы паломнического туризма в Узбекистане

На конференции обсудили создание единого бренда паломнического туризма.

2022-04-13T13:21+0500

2022-04-13T13:21+0500

2022-04-13T13:21+0500

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паломничество

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вчера в Международной Исламской академии прошла научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы и значение паломнического туризма в Узбекистане".Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.В конференции, организованной Министерством туризма и культурного наследия участвовали представители Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана, Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Центра исламской цивилизации Узбекистана, Института развития туризма при Министерстве туризма и культурного наследия, представители управлении Самарканда, Бухары, Хивы при Министерстве туризма и культурного наследия, а также студенты международной Исламской академии.На мероприятии участники рассмотрели вопросы по созданию одного бренда паломнического туризма, обсудили актуальные проблемы и опыт регионов в развитии паломнического туризмаВ Узбекистане существует 784 исламских святынь, 19 христианских святынь и 8 объектов буддийского культурного наследия. Также в республике проходят культурные мероприятия по популяризации еврейских и буддийских святынь, создаются фильмы об узбекистанских ученых на иностранных языках, проводятся Международный конкурс хадисов имама аль-Бухари и конкурс исламской каллиграфии.Начальник управления по развитию внутреннего и паломнического туризма Жахонги Саидов рассказал о проблемах паломнического туризма и вопросах, которые планируют решить в рамках совместной работы. Он предложил системно подходить к налаживанию контактов для постоянного обмена мнениями и обмена информацией.Профессор кафедры Международной исламской академии Узбекистана Нурислам Тухлиев отметил важность создания инновационного подхода к паломническому туризму и объявил о начале работы по созданию онлайн-платформы.Начальник отдела паломнического туризма Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана Бабомурод Рустамов выступил с докладом о существующих в республике религиях, религиозных конфессиях и организациях, потенциале паломнического туризма в стране и концепции просветительского Ислама. Далее начальник отдела паломнического туризма центра исламской цивилизации Узбекистана Саидкомил Холходжаев расскаазл об актуальных вопросах создания единого бренда паломнического туризма в Узбекистане, значении бренда и его значении в сфере туризма, говорится в сообщении пресс-службы.Читайте также:В Узбекистане любят отдыхать туристы из ОАЭВ Узбекистане появится "водная" академия

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