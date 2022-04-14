https://uz.sputniknews.ru/20220414/23976124.html

ООН, МВФ и Всемирный банк просят обеспечить продбезопасность

ООН, МВФ и Всемирный банк просят обеспечить продбезопасность

Международные организации беспокоятся из-за обеспеченности продуктами на фоне дефицита и роста цен, вызванных антироссийскими санкциями.

2022-04-14T16:46+0500

2022-04-14T16:46+0500

2022-04-14T16:46+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Ведущие международные структуры обратились к мировому сообществу с призывом принять меры по обеспечению продовольственной безопасности, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация распространили совместное заявление, в котором говорится, что риски в вопросе продбезопасности значительно выросли из-за ситуации на Украине, где проходит военная спецоперация РФ.Резкий скачок цен на основные продукты и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей", гласит документ. Международные организации призывают оказывать поддержку уязвимым странам и называют конкретные методы, как это можно сделать.Спецоперация и санкцииНапомним, 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ее цели – демилитаризация и денацификация страны. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Запрет на импорт товаров и ограничения для транспортных компаний нарушили логистические и производственные цепочки, что привело к дефициту и росту цен.Читайте также: Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии

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