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ООН, МВФ и Всемирный банк просят обеспечить продбезопасность
ООН, МВФ и Всемирный банк просят обеспечить продбезопасность
Международные организации беспокоятся из-за обеспеченности продуктами на фоне дефицита и роста цен, вызванных антироссийскими санкциями.
2022-04-14T16:46+0500
2022-04-14T16:46+0500
2022-04-14T16:46+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Ведущие международные структуры обратились к мировому сообществу с призывом принять меры по обеспечению продовольственной безопасности, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация распространили совместное заявление, в котором говорится, что риски в вопросе продбезопасности значительно выросли из-за ситуации на Украине, где проходит военная спецоперация РФ.Резкий скачок цен на основные продукты и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей", гласит документ. Международные организации призывают оказывать поддержку уязвимым странам и называют конкретные методы, как это можно сделать.Спецоперация и санкцииНапомним, 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ее цели – демилитаризация и денацификация страны. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Запрет на импорт товаров и ограничения для транспортных компаний нарушили логистические и производственные цепочки, что привело к дефициту и росту цен.Читайте также: Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии
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оон, всемирный банк
ООН, МВФ и Всемирный банк просят обеспечить продбезопасность
Международные организации беспокоятся из-за обеспеченности продуктами на фоне дефицита и роста цен, вызванных антироссийскими санкциями.
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Ведущие международные структуры обратились к мировому сообществу с призывом принять меры по обеспечению продовольственной безопасности, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация распространили совместное заявление, в котором говорится, что риски в вопросе продбезопасности значительно выросли из-за ситуации на Украине, где проходит военная спецоперация РФ.
"Мир сотрясают усугубляющиеся кризисы. Последствия войны на Украине усугубляют пандемию COVID-19, которая идет уже третий год, в то время как изменения климата, растущая нестабильность и конфликты в мире причиняют постоянный ущерб людям по всему миру", - говорится в заявлении.
Резкий скачок цен на основные продукты и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей", гласит документ. Международные организации призывают оказывать поддержку уязвимым странам и называют конкретные методы, как это можно сделать.
"В этой связи мы призываем мировое сообщество срочно поддержать уязвимые страны посредством принятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сельскохозяйственной продукции и открытой торговли", - отмечают международные структуры в заявлении.
Спецоперация и санкции
Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ее цели – демилитаризация и денацификация страны. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Запрет на импорт товаров и ограничения для транспортных компаний нарушили логистические и производственные цепочки, что привело к дефициту и росту цен.