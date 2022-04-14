https://uz.sputniknews.ru/20220414/lavrov-podderjka-ukrainy-zapadom--kulminatsiya-rusofobii-23973349.html

Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии

Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о русофобии в западных странах в ходе своего выступления в МГИМО на конференции "Цифровые международные отношения 2022" .

2022-04-14T13:14+0500

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сергей лавров

украина

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поддержка украинских властей Вашингтоном и Брюсселем является кульминацией русофобской политики Запада. Об этом сообщает RT на русском.Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что во многих странах мира сейчас ведется травля русских.По ее словам, в нынешней ситуации "из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери".Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:

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сергей лавров, украина, запад, русофобия, министры иностранных дел