https://uz.sputniknews.ru/20220414/lavrov-podderjka-ukrainy-zapadom--kulminatsiya-rusofobii-23973349.html
Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии
Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о русофобии в западных странах в ходе своего выступления в МГИМО на конференции "Цифровые международные отношения 2022" .
2022-04-14T13:14+0500
2022-04-14T13:14+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поддержка украинских властей Вашингтоном и Брюсселем является кульминацией русофобской политики Запада. Об этом сообщает RT на русском.Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что во многих странах мира сейчас ведется травля русских.По ее словам, в нынешней ситуации "из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери".Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:
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сергей лавров, украина, запад, русофобия, министры иностранных дел
Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобии
13:14 14.04.2022 (обновлено: 13:17 14.04.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о русофобии в западных странах в ходе своего выступления в МГИМО на конференции "Цифровые международные отношения 2022" .
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поддержка украинских властей Вашингтоном и Брюсселем является кульминацией русофобской политики Запада. Об этом сообщает RT на русском
.
"Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины анти-России", - подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что во многих странах мира сейчас ведется травля русских.
"То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, — это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многим странам мира", - рассказала Захарова.
По ее словам, в нынешней ситуации "из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери".
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.