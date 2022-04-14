https://uz.sputniknews.ru/20220414/23980119.html
В Турции беспилотник смог обнаружить морские мины
В Турции беспилотник смог обнаружить морские мины
Турецкие военные успешно провели испытания по обнаружению дрейфующих мин с помощью радиолокационных систем ударного БПЛА.
2022-04-14T18:39+0500
2022-04-14T18:39+0500
2022-04-14T18:39+0500
в мире
турция
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В Турции военные смогли засечь дрейфующие морские минц с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции. Во время испытаний военнослужащие использовали ударный беспилотник ANKA-В. Тестированием руководило командование ВМС в заливе Аксаз (провинция Мугла).Беспилотник был оснащен радиолокационными системами Sarper и Milsar, предназначенными для обнаружения дрейфующих мин в море.Ранее турецкие власти сообщили об обнаружении трех дрейфующих морских мин в проливе Босфор.Ранее ФСБ России предупреждало, что украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный и из них может сорваться с креплений и вместе с течением попасть в пролив Босфор и далее в Средиземное море. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заверил, что Министерство обороны его страны примет все необходимые меры против этого.Читайте также: Куда дрейфуют украинские мины
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турция, беспилотник
В Турции беспилотник смог обнаружить морские мины
Турецкие военные успешно провели испытания по обнаружению дрейфующих мин с помощью радиолокационных систем ударного БПЛА.
ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik.
В Турции военные смогли засечь дрейфующие морские минц с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает
пресс-служба Минобороны Турции.
Во время испытаний военнослужащие использовали ударный беспилотник ANKA-В. Тестированием руководило командование ВМС в заливе Аксаз (провинция Мугла).
Беспилотник был оснащен радиолокационными системами Sarper и Milsar, предназначенными для обнаружения дрейфующих мин в море.
Ранее турецкие власти сообщили об обнаружении трех дрейфующих морских мин в проливе Босфор.
Ранее ФСБ России предупреждало, что украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный и из них может сорваться с креплений и вместе с течением попасть в пролив Босфор и далее в Средиземное море. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заверил, что Министерство обороны его страны примет все необходимые меры против этого.